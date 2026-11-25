Trước nguy cơ sạt lở ngày càng hiện hữu, người dân mong sớm được di dời đến nơi ở an toàn.

Tại thôn Ba Khen, những vết nứt dưới chân đồi đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân trong khoảng 2 - 3 năm qua. Có đoạn đất tách thành những khe sâu, kéo dài hàng trăm mét. Phía trên là nhà cửa của 28 hộ dân nằm dọc sườn núi, phía dưới là khe suối và những thửa ruộng bị đất đá sạt xuống vùi lấp.

Trước nguy cơ sạt lở ngày càng hiện hữu, người dân thôn Ba Khen mong sớm được di dời đến nơi ở an toàn.

Theo ghi nhận của phóng viên vào những ngày cuối tháng 11, khu vực dân cư Ba Khen nằm bên sườn núi có địa hình khá dốc. Cách tuyến đường bê tông dẫn vào khu dân cư khoảng 5 m, một vết nứt dài gần 200 m xuất hiện trên nền đất. Nhiều vị trí đất bị tách thành khe sâu từ 2 - 3 m. Phía dưới sườn đồi, từng mảng đất lớn sạt xuống khe suối, tràn vào ruộng sản xuất của người dân, vùi lấp một phần diện tích canh tác.

Đáng lo ngại, sau mỗi đợt mưa lớn, các vết nứt tiếp tục có dấu hiệu mở rộng, nền đất dưới chân đồi sụt trượt, mềm nhão. Tình trạng này khiến nguy cơ sạt lở ngày càng hiện hữu, đe dọa trực tiếp đến khu dân cư phía trên.

Nhà bà Y Vắng (66 tuổi) nằm cách khu vực sụt lún khoảng 5 m. Khoảng cách gần khiến cuộc sống của gia đình bà luôn trong trạng thái bất an, nhất là vào những đêm mưa lớn. Ngày nắng, bà vẫn cố gắng lên nương rẫy làm việc để duy trì cuộc sống. Thế nhưng, mỗi khi trời chuyển mưa, mọi công việc lại phải tạm gác, nỗi lo đất đá bất ngờ sạt xuống luôn thường trực.

Vào mùa mưa bão, người dân thôn Ba Khen lại lo lắng sạt lở đất.

“Tôi chỉ sợ sạt lở bất ngờ, không kịp chạy. Nhất là ban đêm, nếu mưa lớn khiến đất tiếp tục sạt trượt xuống khe suối thì gia đình rất khó xoay xở. Chúng tôi mong sớm được di dời đến nơi ở an toàn để mỗi khi mưa bão đến, cả nhà có thể yên tâm ngủ ngon”, bà Y Vắng chia sẻ.

Không riêng gia đình bà Y Vắng, nhiều hộ dân khác ở thôn Ba Khen cũng đang sống trong cảnh thấp thỏm. Nền đất dưới chân đồi chủ yếu là bùn lầy, mềm nhão, dễ sụt trượt khi ngấm nước. Mỗi đợt mưa kéo dài lại khiến người dân thêm lo lắng trước nguy cơ đất đá đổ xuống khu vực nhà ở.

Để chủ động phòng tránh hiểm nguy, từ đầu tháng 7, có 8 hộ dân trong thôn đã tự dựng lều tạm trên khu vực núi cao, cách vị trí sạt lở khoảng 300 m. Đây là nơi các gia đình tìm đến trú tránh mỗi khi mưa lớn hoặc thời tiết có diễn biến bất thường.

Người dân trong thôn Ba Khen mong muốn được bố trí nơi ở an toàn.

Những căn lều tạm giữa núi trở thành nơi tránh trú bất đắc dĩ của người dân. Rời nhà cửa, đồ đạc và cuộc sống quen thuộc để lên núi ở tạm là điều không ai mong muốn, nhưng trước nguy cơ sạt lở, họ buộc phải đặt sự an toàn của gia đình lên hàng đầu.

Ông A Nguyệt, Bí thư Chi bộ thôn Ba Khen, cho biết nền đất dưới chân đồi chủ yếu là bùn lầy, mềm nhão, dễ xảy ra sụt trượt khi ngấm nước. Người dân trong thôn luôn lo lắng trước nguy cơ sạt lở, đặc biệt trong những đợt mưa lớn kéo dài.

“Nguy cơ sạt lở tại khu vực này luôn hiện hữu. Người dân rất lo lắng, nhất là khi mưa lớn kéo dài. Bà con mong muốn sớm được bố trí nơi ở an toàn, ổn định lâu dài để yên tâm sinh sống”, ông A Nguyệt nói.

Trước tình hình trên, UBND xã Măng Ri đã tổ chức kiểm tra toàn bộ khu vực, khoanh vùng những vị trí có nguy cơ sụt trượt và tuyên truyền người dân không đến gần các điểm nguy hiểm. Địa phương cũng xây dựng phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, xác định các tuyến đường di tản, điểm tập kết và lập danh sách những hộ dân cần sơ tán khi có tình huống khẩn cấp.

Những hộ dân sống tại thôn Ba Khen, xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi.

Trong những đợt mưa lớn, cán bộ xã phối hợp với thôn túc trực tại khu vực để theo dõi diễn biến địa chất. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, địa phương sẽ tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri, cho biết trong điều kiện thời tiết bình thường, tình trạng sụt lún tại khu vực chưa gây ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân. Tuy nhiên, địa phương đặc biệt lo ngại khi xảy ra mưa lớn kéo dài, bởi nước mưa ngấm sâu vào nền đất có thể khiến tình trạng sụt trượt tiếp diễn, làm gia tăng nguy cơ sạt lở.

Theo ông Quang, trước nguy cơ mất an toàn và nguyện vọng chính đáng của người dân, UBND xã Măng Ri đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức rà soát, đánh giá toàn diện điều kiện địa chất tại khu vực đồi núi thôn Ba Khen. Đồng thời, địa phương đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ quỹ đất và bố trí kinh phí đầu tư xây dựng khu tái định cư, tạo điều kiện di dời 28 hộ dân đến nơi ở mới an toàn.