Sông băng Thụy Sĩ 'bốc hơi' hơn 5% thể tích băng chỉ trong một năm

Các sông băng ở Thụy Sĩ đã mất 5,5% thể tích băng trong năm nay. Ảnh: AP

Mất hơn 5% thể tích băng ở các sông băng Thuỵ Sĩ

Trong một tuyên bố được công bố hôm 1.10, Cơ quan Giám sát Sông băng Thụy Sĩ GLAMOS và Viện Hàn lâm Khoa học Thụy Sĩ cho biết các sông băng ở dãy Alps không có cơ hội tồn tại lâu dài nếu những điều kiện như hiện nay tiếp diễn.

Các chuyên gia cho biết xu hướng này đã trở nên nghiêm trọng hơn trong những năm gần đây. Chỉ trong 5 năm qua, thể tích băng tại Thụy Sĩ đã giảm gần 1/5.

Báo cáo này cho thấy những lo ngại mới nhất về việc hiện tượng nóng lên toàn cầu đang gây ra những tác động nghiêm trọng đối với châu Âu – lục địa có tốc độ nóng lên nhanh nhất thế giới.

Theo GLAMOS, hiện tượng ấm lên toàn cầu mà chúng ta đang trải qua hiện nay là do biến đổi khí hậu gây ra.

Mức độ thu hẹp kỷ lục của các sông băng ở Thụy Sĩ từng được ghi nhận vào năm 2022, khi nhiệt độ cao trong mùa hè, lượng tuyết mùa đông thấp và một lượng lớn bụi màu đỏ bất thường từ sa mạc Sahara thổi tới đã làm các sông băng sẫm màu, khiến chúng hấp thụ nhiều nhiệt hơn.

Lớp tuyết phủ vào mùa đông cũng rất quan trọng khi có thể bảo vệ lớp băng trơ khỏi bị tan chảy. Lớp tuyết phủ càng lâu thì càng có thể trì hoãn sự mất đi của lớp băng lâu năm. Mặt khác, tuyết cũng rất quan trọng trong việc tạo ra nguồn "nguyên liệu" mới cho sông băng.

Đợt tan băng nghiêm trọng tại dãy Alps huyền thoại của châu Âu không phải là trường hợp duy nhất. Các chuyên gia cho biết hiện tượng nóng lên toàn cầu đã góp phần làm mất ổn định một sườn núi ở dãy Himalaya sau vụ bị sạt lở vào tháng 8, gây ra lũ lụt thảm khốc và chết người trên khắp Nepal.

Hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy các sông băng ở những nơi như Greenland và Nam Cực đã thu hẹp đáng kể trong khoảng nửa thế kỷ qua.

Tỷ lệ sụt giảm tăng lên khi tổng thể tích băng giảm

Tại Thụy Sĩ, xét về lượng băng mất đi tuyệt đối, con số năm nay vẫn thấp hơn năm 2003, nhưng tỷ lệ sụt giảm lại cao hơn. Nguyên nhân là tổng thể tích băng hiện nay chỉ còn khoảng 1/3 so với 23 năm trước. Lượng băng mất đi tương đương 3,5% tổng thể tích băng của các sông băng Thụy Sĩ.

Tình trạng tan băng ngày càng nhanh đã gây ra những tác động đáng kể tại Thụy Sĩ. Lượng nước tương đương 2,2 nghìn tỉ lít (581 tỉ gallon) bị mất trong khoảng từ tháng 7 đến tháng 9 tương đương gấp bốn lần lượng nước tiêu thụ hằng năm của quốc gia có khoảng 9,1 triệu dân này. Hơn một nửa lượng điện của Thụy Sĩ được sản xuất từ thủy điện.

Tuy nhiên, tác động của việc các sông băng tan nhanh còn lan rộng hơn nhiều. Thụy Sĩ được xem là “tháp nước của châu Âu”, cung cấp nguồn nước cho một số con sông quan trọng nhất của lục địa, trong đó có sông Danube, Po, Rhine và Rhône.

Các chuyên gia cho biết tình trạng “tan băng cực đoan” mà các sông băng Thụy Sĩ phải đối mặt trong năm nay bao gồm mức giảm độ dày trung bình của từng sông băng từ 2,5 đến 4 mét (khoảng 8–13 feet). Ở phần lưỡi băng của một số sông băng, độ dày còn giảm tới 10 mét (33 feet).

Các nhóm chuyên gia đã được triển khai để đánh giá dòng nước tan chảy và những khe nứt hình thành do nước chảy xuyên qua các sông băng. Một trong những phương pháp được sử dụng là đổ thuốc nhuộm màu đỏ vào các dòng nước để theo dõi hướng và tốc độ dòng chảy.

Các sông băng Allalin, Clariden, Rhône và Aletsch là những nơi ghi nhận mức tan băng lớn nhất từng được ghi nhận trong năm nay.