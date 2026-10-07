Sông Ba (SBA) sắp phát hành hơn 3 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ vượt 635 tỷ đồng

Phát hành hơn 3 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu

CTCP Sông Ba (mã ck: SBA) vừa thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/10.

Theo kế hoạch, SBA sẽ phát hành hơn 3 triệu cổ phiếu, tổng giá trị theo mệnh giá hơn 30,2 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 20:1, tức cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 1 quyền và cứ 20 quyền sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn thực hiện đợt phát hành được lấy từ quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn cổ phần thuộc vốn chủ sở hữu của SBA, căn cứ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 tại ngày 31/12/2025. Cụ thể, doanh nghiệp sử dụng lần lượt hơn 30 tỷ đồng từ quỹ đầu tư phát triển và gần 216 triệu đồng từ thặng dư vốn cổ phần thuộc vốn chủ sở hữu.

Nếu hoàn tất, số lượng cổ phiếu lưu hành của SBA sẽ tăng từ gần 60,5 triệu cổ phiếu lên khoảng 63,5 triệu cổ phiếu. Theo đó, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng từ gần 605 tỷ đồng lên hơn 635 tỷ đồng.

Lợi nhuận 6 tháng giảm 15%

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, SBA ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 52 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước. Theo doanh nghiệp, nguyên nhân chủ yếu đến từ lưu lượng nước về các hồ thủy điện thấp hơn cùng kỳ, khiến sản lượng điện phát giảm 19,6%. Qua đó, tổng doanh thu của SBA giảm hơn 18 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí trong kỳ giảm gần 9 tỷ đồng, chủ yếu nhờ giá vốn hàng bán giảm gần 7 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SBA đang giao dịch quanh mức 24.700 đồng/cổ phiếu trong phiên sáng 6/10, giảm khoảng 9% so với đầu năm.