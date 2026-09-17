Sống 20 năm ở Hà Nội, người đàn ông lần đầu thấy cảnh bắt cá vài kg giữa phố

Mưa lớn kéo dài từ đêm 16/9 đến rạng sáng 17/9 khiến nhiều khu vực ở Hà Nội xuất hiện điểm ngập, phương tiện giao thông di chuyển khó khăn.

6h sáng 17/9, anh Nguyễn Vũ Huấn (phường Đại Mỗ, Hà Nội) có lịch trình di chuyển theo đoàn, bằng xe ô tô 45 chỗ, từ Hà Nội về Hưng Yên để thi sát hạch bằng lái ô tô. Nhiều tuyến đường ngập nước nên hành trình của đoàn ít nhiều gián đoạn vì ùn tắc.

Khi đi qua khu vực phố Tố Hữu, từ cửa kính ô tô, anh Huấn và một số người vô tình nhìn thấy 4-5 con cá khá lớn tung tăng bơi lội giữa đường. Thời điểm này, xe đang đi rất chậm, có lúc phải dừng lại vì đường ngập nước. Khi mọi người reo lên thông báo, tài xế tranh thủ lúc dừng xe, mở cửa xuống quan sát tình hình và nhanh chóng bắt được con cá lớn bằng tay không.

"Đây có thể là cá trắm, khoảng 5-6kg. Tôi và mọi người đều khá thích thú trước cảnh tượng này. Tôi đã sống và làm việc ở Hà Nội 20 năm, nhưng chưa khi nào thấy cảnh bắt cá vài cân ngay giữa đường như thế", anh Huấn cho hay.

Hình ảnh do anh Huấn ghi lại sáng 17/9. Video: NVCC

Ở khu vực giao đường Thiên Hiền - Mỹ Đình, phường Từ Liêm, nước ngập sâu tới đầu gối người trưởng thành từ đêm 16/9. Chị Trần Khánh Linh (ngõ 394 Mỹ Đình, Từ Liêm) cho biết, đêm qua gia đình lo lắng không ngủ được vì e ngại ô tô để ngoài bãi sẽ bị ngập, dẫn đến hỏng hóc. Sáng nay, dù cơ quan cho làm việc online nhưng hai vợ chồng vẫn cố gắng "lội nước" đi gần 1km để kiểm tra ô tô.

"So với những trận ngập năm ngoái thì mực nước ngập năm nay có vẻ thấp hơn, tuy nhiên sinh hoạt của người dân thì vẫn bị ảnh hưởng. Nhiều nhà tại khu vực này phải đóng kín cửa vì cứ có xe máy, ô tô đi qua, nước sẽ tràn mạnh vào nhà", chị cho biết.

Tình trạng ngập tại khu vực chị Linh sinh sống. Ảnh: NVCC

Qua kiểm tra, Công ty Thoát nước Hà Nội ghi nhận nhiều điểm úng ngập, đọng nước trên địa bàn quản lý.

Tại khu vực phía Tây thành phố, các điểm ngập gồm Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng (sau tòa nhà Keangnam), Hoa Bằng (đoạn từ số 91-97 và 54-56), ngã ba 246 đường Mỹ Đình, khu vực đường Lê Đức Thọ quanh Quảng trường Sân vận động Mỹ Đình, đường Tân Mỹ, Phan Văn Trường (đoạn từ số 25-131, trước cổng Bộ Tư lệnh Hóa học), Trần Bình, Triều Khúc (đoạn từ ngõ 97 đến Ao Đình).

Các điểm khác được ghi nhận tại Võ Chí Công (khu vực UDIC), Nguyễn Hoàng - Phạm Hùng, các hầm chui dân sinh số 4, 5, 6, khu vực Km9+656, Tố Hữu, Lương Thế Vinh, Châu Văn Liêm.

Ở khu vực nội đô, nước cũng gây úng ngập tại Thành Công, 165 Thái Hà, Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Thúc Kháng, Giang Văn Minh và ngõ 100 Đội Cấn.