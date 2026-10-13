Sonadezi (SNZ) không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng

Tổng CTCP Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi, mã ck: SNZ) thông báo không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng do không có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Tính tới ngày 8/10/2026, Sonadezi có một cổ đông lớn là Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai sở hữu 99,54% vốn điều lệ; còn lại 0,46% vốn điều lệ thuộc về các cổ đông khác không phải cổ đông lớn. Với cơ cấu sở hữu này, Sonadezi xác định doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông để là công ty đại chúng.

Theo quy định, một trong những điều kiện để doanh nghiệp được xác định là công ty đại chúng là có ít nhất 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Việc UBND tỉnh Đồng Nai nắm gần như toàn bộ vốn khiến tỷ lệ cổ phiếu thuộc sở hữu của nhóm cổ đông không phải cổ đông lớn tại Sonadezi thấp hơn đáng kể so với ngưỡng quy định.

Căn cứ Quyết định số 40/2026/QĐ-TTg ngày 05/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp để thực hiện cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước, Sonadezi đã có báo cáo số 792/BC-SNZQTTH ngày 29/9/2026 về việc rà soát, điều chỉnh Chiến lược phát triển Tổng công ty giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, Người đại diện phần vốn nhà nước tại Sonadezi đề xuất duy trì tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước tại Sonadezi đến hết năm 2030.

Lợi nhuận bán niên giảm gần 44%

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2026, Sonadezi ghi nhận doanh thu thuần hơn 2.751,8 tỷ đồng, giảm 25,7% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt gần 1.029 tỷ đồng, giảm 43,4%. Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính của Sonadezi đạt hơn 112,7 tỷ đồng, tăng 62,5% so với cùng kỳ. Phần lãi trong công ty liên kết tăng nhẹ lên gần 70,5 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, lợi nhuận khác giảm mạnh từ 20,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước xuống còn gần 2,6 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ các khoản thuế, phí, Sonadezi báo lãi ròng gần 727,3 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, giảm 43,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Năm 2026, Sonadezi đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 1.336,3 tỷ đồng. Với gần 727,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế đạt được trong nửa đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 54,4% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Sonadezi đạt hơn 23.530 tỷ đồng, tăng 5,5% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, tài sản dở dang dài hạn chiếm 23,8% tổng tài sản, với giá trị hơn 5.595 tỷ đồng. Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Sonadezi đến cuối tháng 6/2026 ở mức hơn 11.020,3 tỷ đồng, tăng 6,2% so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay đạt 4.175,6 tỷ đồng, chiếm 37,9% tổng nợ phải trả.