Sonadezi Long Thành (SZL) báo lãi quý 3 cao kỷ lục, hoàn thành 90% mục tiêu cả năm

Lợi nhuận lập đỉnh nhờ doanh thu tài chính

Theo báo cáo tài chính quý 3 năm 2026, Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (mã chứng khoán SZL) ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 152 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng cốt lõi xuất phát từ sự khởi sắc của hoạt động cho thuê nhà xưởng và kinh doanh xăng dầu.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong kỳ báo cáo là doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 37 tỷ đồng, cao gấp 123 lần cùng kỳ. Đóng góp chính vào khoản mục này là khoản tiền cổ tức được chia lên đến gần 36 tỷ đồng. Nguồn thu tài chính đột biến đã trở thành lực đẩy quan trọng, giúp lợi nhuận sau thuế quý 3 của công ty vọt lên mức 70 tỷ đồng, thiết lập kỷ lục lợi nhuận hàng quý mới.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Sonadezi Long Thành mang về hơn 449 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 133 tỷ đồng, tăng 42%. Năm 2026, Đại hội đồng cổ đông công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu hơn 593 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 148 tỷ đồng, lần lượt tăng 4% và 5% so với mức thực hiện của năm 2025. Như vậy, kết thúc 3 quý hoạt động, doanh nghiệp đã hoàn thành 76% kế hoạch doanh thu và tiến rất gần đến đích khi đạt 90% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Gia tăng tiền mặt, dồn lực cho dự án Cụm công nghiệp Long Phước

Bức tranh tài chính của Sonadezi Long Thành cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ về khả năng thanh khoản. Tại thời điểm cuối quý 3 năm 2026, lượng tiền mặt của doanh nghiệp đạt hơn 171 tỷ đồng, cao gấp 4,6 lần so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng gấp 2,7 lần lên mức gần 116 tỷ đồng, phần lớn đến từ các khoản trả trước cho người bán ngắn hạn với giá trị gần 73 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của công ty duy trì trạng thái đi ngang ở mức gần 118 tỷ đồng. Đáng chú ý, gần 76 tỷ đồng trong số này được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại dự án khu dân cư Tam An. Đối với khoản mục đầu tư dài hạn, chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận hơn 407 tỷ đồng, tăng 8% so với thời điểm đầu năm. Dòng vốn đầu tư đang được tập trung cao độ vào Cụm công nghiệp Long Phước với giá trị lũy kế gần 345 tỷ đồng. Đây là dự án trọng điểm quy mô 75 ha, có tổng mức đầu tư hơn 920 tỷ đồng, được khởi công từ cuối tháng 2 năm 2026 và dự kiến đưa vào khai thác ngay trong cuối năm nay.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ghi nhận hơn 1.580 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay tài chính ở mức hơn 300 tỷ đồng, tăng 46% và chiếm 20% tổng nợ. Chỉ số tích cực trên bảng cân đối kế toán là khoản mục người mua trả tiền trước và doanh thu chưa thực hiện đạt gần 780 tỷ đồng, tăng 11%. Khoản tiền này chủ yếu hình thành từ hoạt động cho thuê đất và sẽ từng bước được hạch toán vào doanh thu trong các kỳ kế toán tiếp theo.