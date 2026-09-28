Sonadezi Long Thành hoàn tất phát hành hơn 19 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Ảnh minh họa. Nguồn: Sonadezi

Ngày 28/9, CTCP Sonadezi Long Thành (HoSE: SZL) công bố kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025. Đợt phát hành đã được hoàn tất vào ngày 17/9 vừa qua.

Theo phương án được thông qua, SZL phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 70%, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 7 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là gần 19,85 triệu đơn vị.

Kết quả, doanh nghiệp đã phân phối hơn 19,84 triệu cổ phiếu cho 947 cổ đông. So với số lượng dự kiến, lượng cổ phiếu thực tế thấp hơn 94 đơn vị do phát sinh cổ phiếu lẻ và số này được hủy theo phương án phát hành.

Nguồn thực hiện đợt phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025 theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của SZL.

Sau đợt phát hành, SZL có tổng cộng gần 49 triệu cổ phiếu, gồm hơn 48,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành và 762.500 cổ phiếu quỹ. Số cổ phiếu mới dự kiến được đăng ký giao dịch trong tháng 10/2026.

Đợt phát hành trên nằm trong phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 được cổ đông SZL thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 17/4/2026. Tổng mức cổ tức năm 2025 được duyệt là 95%, trong đó 70% trả bằng cổ phiếu và 25% bằng tiền mặt.

Như vậy, sau khi hoàn tất phần cổ tức bằng cổ phiếu, SZL vẫn còn khoản cổ tức 25% bằng tiền mặt theo phương án đã được cổ đông thông qua. Mức cổ tức 95% của năm 2025 cũng là mức cao nhất mà doanh nghiệp từng công bố kể từ khi niêm yết trên HoSE năm 2009.

Đối với năm 2026, SZL dự kiến trả cổ tức với tỷ lệ 20%.

Sonadezi Long Thành đang khai thác khoảng 160 ha đất công nghiệp và nhà xưởng cho thuê tại KCN Long Thành, KCN Châu Đức, KCN Tân Đức và Cụm công nghiệp Long Phước 1. Doanh nghiệp cũng đang tiếp tục triển khai các cụm xưởng mới tại một số khu công nghiệp.

Năm 2026, SZL đặt mục tiêu doanh thu khoảng 593 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 148 tỷ đồng. Doanh nghiệp hướng tới doanh thu 820 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 232 tỷ đồng vào năm 2030.