Sonadezi Giang Điền (SZG) đầu tư depot container hơn 1.227 tỷ đồng tại KCN Phước An

Depot container rộng 14,24ha, vốn đầu tư hơn 1.227 tỷ đồng

HĐQT CTCP Sonadezi Giang Điền (mã ck: SZG) vừa thông qua chủ trương triển khai dự án depot container trên diện tích 14,24ha tại KCN Phước An, với tổng mức đầu tư sau thuế hơn 1.227 tỷ đồng.

Theo phương án được thông qua, SZG chấp thuận để CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (UPCoM: PAP) trực tiếp làm chủ đầu tư, tổ chức xây dựng hệ thống hạ tầng depot trên toàn bộ diện tích 14,24ha.

Để triển khai mô hình này, SZG và PAP sẽ điều chỉnh hợp đồng thuê đất thông qua việc ký phụ lục bổ sung cho hợp đồng ngày 24/3/2026. Nội dung bổ sung bao gồm việc bàn giao các tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai trên phần diện tích SZG thuê.

Sau khi hoàn tất đầu tư xây dựng, nghiệm thu và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, PAP sẽ bàn giao hoặc chuyển giao mặt bằng cùng hệ thống hạ tầng depot hoàn thành cho SZG tiếp nhận, quản lý và tổ chức khai thác.

Chia thành 2 giai đoạn, đưa 6ha vào khai thác trước

Dự án được SZG chia thành 2 giai đoạn nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.

Trong giai đoạn 1, doanh nghiệp dự kiến triển khai khoảng 6ha. PAP được yêu cầu hoàn thành và bàn giao mặt bằng cùng hạ tầng depot cho SZG chậm nhất vào cuối năm 2026 để đưa vào kinh doanh, khai thác. Phần diện tích còn lại 8,24ha thuộc giai đoạn 2, dự kiến được bàn giao chậm nhất vào cuối năm 2027. Việc chuyển giao giai đoạn 2 phụ thuộc vào việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý về đất đai, đầu tư xây dựng, kỹ thuật, nghiệm thu và vận hành theo quy định.

HĐQT SZG giao Tổng Giám đốc trực tiếp đàm phán và ký phụ lục hợp đồng với PAP. Đơn giá thực hiện phải bảo đảm không vượt mức trần 2,5 triệu đồng/m², trong khi tổng giá trị hợp đồng không được vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Tổng Giám đốc cũng được giao chủ động triển khai việc mua sắm máy móc, thiết bị và thành lập bộ phận vận hành, khai thác depot trong phạm vi ngân sách được phê duyệt.

Theo SZG, KCN Phước An đã hoàn tất các thủ tục pháp lý. Tính đến cuối tháng 6/2026, doanh nghiệp đã chi gần 630 tỷ đồng tiền thuê đất tại đây, với thời gian thuê từ tháng 3/2026 đến tháng 9/2075.

KCN Phước An có diện tích 330ha, tọa lạc tại xã Phước An, Đồng Nai, giáp cao tốc Bến Lức - Long Thành, sông Thị Vải và tuyến đường sắt quy hoạch. PAP là chủ đầu tư KCN Phước An với tổng mức đầu tư hơn 5.379 tỷ đồng. Dự án có tiến độ thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2028.