Sonadezi Giang Điền muốn chi 2.800 tỷ đồng thâu tóm chủ đầu tư KCN Phước Bình

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026, dự kiến tổ chức ngày 3/12, HĐQT CTCP Sonadezi Giang Điền (UpCOM: SZG) trình cổ đông thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng 100% vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Phước Bình từ các thành viên góp vốn hiện hữu. Sau giao dịch, doanh nghiệp này sẽ trở thành công ty TNHH một thành viên do SZG sở hữu toàn bộ vốn.

Phước Bình có vốn điều lệ 600 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

Doanh nghiệp là chủ đầu tư KCN Phước Bình tại xã Phước Thái, Tp.Đồng Nai, với tổng diện tích 189,99ha, trong đó khoảng 139,67ha đất công nghiệp và kho bãi có thể cho thuê. Dự án có tổng vốn đầu tư 1.501,08 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày 24/7/2026.

KCN Phước Bình tại xã Phước Thái, Tp.Đồng Nai (Ảnh: SZG).

Lý giải kế hoạch nhận chuyển nhượng, SZG cho biết KCN Giang Điền hiện là nguồn thu và lợi nhuận chủ lực của doanh nghiệp. Tuy nhiên, quỹ đất thương phẩm còn lại tại khu công nghiệp này chỉ khoảng 42ha, dự kiến được khai thác hết trong giai đoạn 2027-2029. Việc không kịp bổ sung quỹ đất mới có thể khiến nguồn thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi bị gián đoạn.

Trong khi đó, theo đánh giá của SZG, thị trường khu công nghiệp Đồng Nai có tỉ lệ lấp đầy 73,1%, giá chào thuê cao nhất vùng đạt 189,6 USD/m2/chu kỳ thuê. Hạ tầng kết nối khu vực Long Thành đang được cải thiện, trong khi cạnh tranh nguồn cung dự kiến gia tăng trong giai đoạn 2027-2029.

Hiện SZG đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) với Phước Bình để thuê lại 35ha đất tại KCN Phước Bình, với đơn giá khoảng 140 USD/m2. Tuy nhiên, diện tích này chỉ đáp ứng nhu cầu kinh doanh trong khoảng 2 năm. Nếu nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn Phước Bình, SZG có thể kiểm soát khoảng 139,67ha đất thương phẩm, tương đương nguồn cung cho 8-9 năm kinh doanh.

Theo phương án trình cổ đông, giá trị giao dịch trọn gói tối đa 2.800 tỷ đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Mức giá này đã tính chi phí bồi thường phần diện tích còn lại và chi phí đầu tư hoàn thiện toàn bộ hạ tầng do bên chuyển nhượng thực hiện, nhưng không bao gồm tiền thuê đất thô và phí quản lý.

Thương vụ dự kiến hoàn tất vào cuối tháng 12/2027, sau khi Phước Bình hoàn thiện 100% hạ tầng, hoàn tất các thủ tục pháp lý và thanh lý hợp đồng BCC. Doanh nghiệp cũng phải đáp ứng điều kiện không còn nợ vay, các khoản phải trả được thanh toán hoặc xử lý trước khi bàn giao. Dự án dự kiến đủ điều kiện cho thuê đất từ năm 2028.

Đáng chú ý, khoản vốn SZG đã giải ngân theo hợp đồng BCC với Phước Bình cũng được xử lý trong thương vụ này. Tính đến thời điểm công bố tài liệu, SZG đã giải ngân 618,26 tỷ đồng. Theo phương án trình cổ đông, khoản tiền này sẽ được hoàn trả kèm lãi suất 8%/năm, hợp đồng BCC được thanh lý đồng thời hoặc sau khi giao dịch nhận chuyển nhượng hoàn tất.

Về nguồn vốn, tại ngày 30/6/2026, SZG không có nợ vay, lượng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt khoảng 1.247,6 tỷ đồng, chưa tính khoản 618,26 tỷ đồng đã giải ngân theo hợp đồng BCC. Sau khi khoản tiền này được hoàn trả, tổng nguồn tiền dự kiến đạt khoảng 2.181,7 tỷ đồng.

Phần vốn còn thiếu khoảng 934,1 tỷ đồng dự kiến được cân đối từ dòng tiền kinh doanh tích lũy và vay ngân hàng trong thời gian phù hợp. Tại cùng thời điểm, tổng tài sản của SZG đạt 5.103,29 tỷ đồng. Giá trị giao dịch tối đa 2.800 tỷ đồng tương đương khoảng 35% tổng tài sản, thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo Điều lệ công ty.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế đạt 174,8 tỷ đồng, giảm 6%. Doanh nghiệp cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn được duy trì ổn định, mức giảm lợi nhuận chủ yếu chịu ảnh hưởng từ khoản trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh phát sinh trong kỳ.