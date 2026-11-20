Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

Ngày 3/12/2026, CTCP Sonadezi Châu Đức (mã ck: SZC) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản. Thời gian lấy ý kiến dự kiến diễn ra từ tháng 12/2026 đến tháng 1/2027.

Nội dung cụ thể chưa được công bố. Theo Sonadezi Châu Đức, các vấn đề được đưa ra lấy ý kiến sẽ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Trước đó, ngày 13/11, Sonadezi Châu Đức đã thông qua quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Theo đó, HĐQT giao Ban Tổng giám đốc triển khai các thủ tục cần thiết để lấy ý kiến cổ đông về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Châu Đức.

Đồng thời, doanh nghiệp dự kiến xin ý kiến cổ đông về chủ trương thành lập doanh nghiệp dự án để tiếp nhận khu đô thị phía Bắc và Sân Golf Châu Đức theo quy định. Các nội dung chi tiết liên quan đến phương án điều chỉnh dự án và doanh nghiệp dự án chưa được Sonadezi Châu Đức công bố.

Lợi nhuận quý III tăng nhẹ, 9 tháng giảm mạnh

Về kết quả kinh doanh, trong quý III/2026, Sonadezi Châu Đức ghi nhận doanh thu thuần 112,1 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mảng kinh doanh sân golf và nhà hàng đóng góp 15,5 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 29,6%. Ngược lại, doanh thu từ mảng khu công nghiệp chỉ đạt 13,7 tỷ đồng, giảm 19,4 tỷ đồng so với cùng kỳ. Sự sụt giảm này xuất phát từ việc doanh nghiệp thực hiện ghi nhận doanh thu cho thuê đất theo phương pháp phân bổ đều qua các năm thay vì ghi nhận một lần.

Đi kèm với doanh thu, các khoản chi phí trong kỳ cũng tăng mạnh. Tổng chi phí hoạt động tăng 40,8% lên mức 101,9 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán ghi nhận 74,3 tỷ đồng, tăng 53,4% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng vọt 152,4% lên 16,2 tỷ đồng. Tốc độ tăng doanh thu lớn hơn tốc độ tăng chi phí giúp lợi nhuận sau thuế quý III của Sonadezi Châu Đức vẫn nhích nhẹ 3,8%, đạt 21,6 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu của Sonadezi Châu Đức đạt 346,3 tỷ đồng, giảm 51,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 57,7 tỷ đồng, giảm 76,2%.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Sonadezi Châu Đức đạt 8.511,5 tỷ đồng, tăng 4,2% so với thời điểm đầu năm. Cơ cấu tài sản cho thấy dòng tiền của doanh nghiệp đang tập trung rất lớn vào các dự án đang triển khai. Khoản mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận 3.724,6 tỷ đồng, tăng 4,8% và chiếm tới 43,8% tổng tài sản. Dòng vốn này được phân bổ chủ yếu cho dự án Khu công nghiệp Châu Đức với hơn 3.680 tỷ đồng.

Bên cạnh chi phí dở dang, hàng tồn kho của doanh nghiệp duy trì ở mức 1.857,9 tỷ đồng, giảm 1,9% so với đầu năm. Thanh khoản của công ty được củng cố khi lượng tiền và các khoản tương đương tiền tăng 48,2%, đạt 618,3 tỷ đồng. Khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn cũng mở rộng từ 37 tỷ đồng lên 127,2 tỷ đồng.