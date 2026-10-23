Sonadezi Châu Đức (SZC) báo lãi 9 tháng giảm 76% do hụt thu mảng khu công nghiệp

Lợi nhuận 9 tháng lao dốc vì hụt thu mảng bất động sản công nghiệp

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2026 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức ghi nhận doanh thu thuần đạt 112,1 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mảng kinh doanh sân golf và nhà hàng đóng góp 15,5 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 29,6%. Ngược lại, doanh thu từ mảng khu công nghiệp chỉ đạt 13,7 tỷ đồng, giảm 19,4 tỷ đồng so với cùng kỳ. Sự sụt giảm này xuất phát từ việc doanh nghiệp thực hiện ghi nhận doanh thu cho thuê đất theo phương pháp phân bổ đều qua các năm thay vì ghi nhận một lần.

Đi kèm với doanh thu, các khoản chi phí trong kỳ cũng tăng mạnh. Tổng chi phí hoạt động tăng 40,8% lên mức 101,9 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán ghi nhận 74,3 tỷ đồng, tăng 53,4% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng vọt 152,4% lên 16,2 tỷ đồng. Tốc độ tăng doanh thu lớn hơn tốc độ tăng chi phí giúp lợi nhuận sau thuế quý 3 của Sonadezi Châu Đức vẫn nhích nhẹ 3,8%, đạt 21,6 tỷ đồng.

Mặc dù kết quả quý 3 có sự cải thiện, con số này không đủ bù đắp khoảng trống lợi nhuận từ nửa đầu năm. Lũy kế 9 tháng năm 2026, doanh thu thuần của công ty đạt 346,3 tỷ đồng, giảm 51,8% so với mức 718,5 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 57,7 tỷ đồng, bốc hơi 76,2% so với 9 tháng đầu năm ngoái.

Gần một nửa tài sản nằm ở chi phí dở dang dự án Châu Đức

Về quy mô tài sản, tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Sonadezi Châu Đức đạt 8.511,5 tỷ đồng, tăng 4,2% so với thời điểm đầu năm. Cơ cấu tài sản cho thấy dòng tiền của doanh nghiệp đang tập trung rất lớn vào các dự án đang triển khai. Khoản mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận 3.724,6 tỷ đồng, tăng 4,8% và chiếm tới 43,8% tổng tài sản. Dòng vốn này được phân bổ chủ yếu cho dự án Khu công nghiệp Châu Đức với hơn 3.680 tỷ đồng.

Bên cạnh chi phí dở dang, hàng tồn kho của doanh nghiệp duy trì ở mức 1.857,9 tỷ đồng, giảm 1,9% so với đầu năm. Thanh khoản của công ty được củng cố khi lượng tiền và các khoản tương đương tiền tăng 48,2%, đạt 618,3 tỷ đồng. Khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn cũng mở rộng từ 37 tỷ đồng lên 127,2 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Sonadezi Châu Đức tăng xấp xỉ 10%, chạm mức 5.458,9 tỷ đồng. Cơ cấu nợ vay tài chính cho thấy các khoản vay ngắn hạn ghi nhận 416,6 tỷ đồng và vay dài hạn ở mức 1.948,4 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay tín dụng đạt khoảng 2.365 tỷ đồng, ghi nhận mức giảm nhẹ so với con số đầu năm, cho thấy nỗ lực cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp.