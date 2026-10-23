Son Ye Jin và Hyun Bin tái xuất cùng nhau sau 1 năm

Son Ye Jin là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc, được yêu mến qua nhiều tác phẩm nổi tiếng. Cuộc hôn nhân của cô với tài tử Hyun Bin cũng luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Mới đây, theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin vợ chồng Son Ye Jin và Hyun Bin sẽ cùng xuất hiện tại một sự kiện chính thức sau hơn một năm. Cụ thể, cả hai dự kiến tham dự sự kiện in dấu tay của Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh, diễn ra vào ngày 3/11 tới. Đây là hoạt động thường niên quy tụ những nghệ sĩ từng giành giải tại lễ trao giải danh giá này.

Thông tin Son Ye Jin và Hyun Bin xuất hiện cùng nhau tại một sự kiện vào 3/11 nhận sự quan tâm từ nhiều khán giả. (Ảnh Sports Chosun)

Theo ban tổ chức, sự kiện năm nay có sự góp mặt của nhiều diễn viên nổi tiếng như Hyun Bin, Son Ye Jin, Lee Sung Min, Park Ji Hyun, Ahn Bo Hyun và Kim Do Yeon. Các nghệ sĩ sẽ thực hiện nghi thức in dấu tay, đồng thời giao lưu và chia sẻ những câu chuyện liên quan đến sự nghiệp diễn xuất.

Thông tin vợ chồng Son Ye Jin và Hyun Bin cùng tham gia sự kiện nhanh chóng thu hút sự chú ý. Cả hai vốn là cặp đôi quyền lực của làng giải trí Hàn Quốc, không chỉ có sự nghiệp thành công mà còn nhận được nhiều tình cảm nhờ chuyện tình đẹp. Việc hai ngôi sao cùng xuất hiện trước công chúng sau thời gian dài vì thế được người hâm mộ đặc biệt mong đợi.

Trước đó, tại lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh diễn ra vào tháng 11 năm ngoái, Hyun Bin và Son Ye Jin đều có một đêm đáng nhớ khi lần lượt được xướng tên ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc và Nữ diễn viên chính xuất sắc. Hyun Bin được vinh danh nhờ vai diễn trong bộ phim Harbin, trong khi Son Ye Jin giành chiến thắng với tác phẩm No Other Choice.

Khoảnh khắc cả hai chia sẻ niềm vui trên sân khấu từng nhận được nhiều sự quan tâm. Khi Hyun Bin được công bố là chủ nhân giải Nam diễn viên chính xuất sắc, anh đã đứng dậy và ôm vợ để chia sẻ niềm hạnh phúc. Đến lượt Son Ye Jin được xướng tên, nữ diễn viên tỏ ra bất ngờ trước kết quả. Hyun Bin tiếp tục tiến đến ôm và chúc mừng bà xã.

Không dừng lại ở đó, cặp đôi còn cùng nhận giải Ngôi sao được yêu thích. Trên sân khấu, Son Ye Jin bày tỏ niềm vui khi được đứng chung sân khấu và nhận giải thưởng cùng chồng. Nữ diễn viên chia sẻ rằng cô cảm thấy hạnh phúc khi có thể cùng ông xã đón nhận vinh dự này và sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đặc biệt.

Vợ chồng Hyun Bin và Son Ye Jin đã mang về tổng cộng 4 chiếc cúp, trở thành một trong những tâm điểm đáng chú ý của sự kiện. Thành tích của cả hai cũng cho thấy dấu ấn riêng trong lĩnh vực điện ảnh, khi mỗi người đều được ghi nhận nhờ những vai diễn nổi bật.

Hyun Bin và Son Ye Jin "bội thu" tại lễ trao giải năm ngoái. (Ảnh Sports Chosun)

Sự xuất hiện chung tại sự kiện in dấu tay sắp tới được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý nhờ hình ảnh đẹp đôi của hai ngôi sao. Bên cạnh sức hút từ sự nghiệp, những khoảnh khắc tình cảm giữa Hyun Bin và Son Ye Jin luôn nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Trong khi đó, lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh năm nay dự kiến diễn ra vào ngày 25/11. Đây tiếp tục là một trong những sự kiện điện ảnh đáng chú ý của Hàn Quốc, quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của màn ảnh xứ kim chi.