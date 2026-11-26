Hyun Bin và Son Ye Jin trở thành tâm điểm chú ý tại Lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 47, diễn ra tối 25/11 ở Seoul (Hàn Quốc). Năm nay, đôi vợ chồng đình đám không có tác phẩm được đề cử. Họ xuất hiện với tư cách khách mời trao giải.

Điểm thú vị là cặp sao Hạ cánh nơi anh không xuất hiện trên sân khấu cùng nhau, mà sánh đôi với bạn diễn cũ.

Son Ye Jin thanh lịch với váy trễ vai màu trắng. Cô tối giản hết mức về cả phụ kiện lẫn trang điểm, làm tóc, nhưng vẫn nổi bật nhờ nhan sắc thách thức tuổi 44 và nụ cười tỏa nắng.

Chị đẹp không đi cùng chồng mà khoác tay "tình trẻ" Jung Hae In lên sân khấu trao giải.

Son Ye Jin đảm nhận vai trò trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cùng Jung Hae In. Cả hai đóng cặp trong bộ phim truyền hình Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi (2018), tạo nên cơn sốt với câu chuyện tình chị em được đông đảo khán giả yêu thích.

Sau nhiều năm mới có dịp đứng chung sân khấu, Jung Hae In chủ động chào đàn chị: "Chị à, lâu rồi không gặp". Son Ye Jin đáp lại bằng lời khen ngợi rằng ngày trước Jung Hae In là chàng trai trẻ đáng yêu, còn hiện tại đã trở thành người đàn ông phong độ. Màn đối đáp thân mật khiến khán giả nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi trên màn ảnh.

Hyun Bin sánh đôi cùng Jung Ryeo Won khi cùng trao giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Đây là cuộc hội ngộ sau hơn hai thập kỷ kể từ khi hai người đóng chung bộ phim truyền hình ăn khách một thời Tên tôi là Kim Sam Soon (2005).

Jung Ryeo Won hài hước nói rằng đã 21 năm kể từ lần cuối hai người xuất hiện chung trong một khung hình. Hyun Bin bật cười, bày tỏ cảm giác bồi hồi khi nhớ lại thời điểm cả hai còn là diễn viên mới vào nghề.

Hyun Bin lịch lãm và phong độ ở tuổi 44. Anh sánh đôi cùng nữ diễn viên Jung Ryeo Won.

Hai ngôi sao từng đóng vai người yêu cách đây 21 năm.

Theo OSEN, màn tái ngộ của hai diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý tại khán phòng. Korea Daily cũng dành sự quan tâm cho những màn kết hợp đặc biệt này, nhấn mạnh sự tương phản thú vị giữa hai cặp bạn diễn cũ của Hyun Bin và Son Ye Jin.

Trên mạng xã hội, khán giả thích thú trước cách ban tổ chức sắp xếp các cặp trao giải. Nhiều bình luận cho rằng đây là màn kết hợp thú vị, gợi lại những tác phẩm truyền hình từng ghi dấu ấn sâu đậm. Không ít người dành lời khen cho ngoại hình trẻ trung của các diễn viên, đồng thời bày tỏ mong muốn họ có dịp tái hợp trong những dự án mới.

Sự xuất hiện của Hyun Bin và Son Ye Jin tại Rồng Xanh năm nay càng có ý nghĩa khi cả hai từng cùng làm nên dấu mốc đặc biệt ở mùa giải trước. Tại lễ trao giải lần thứ 46 năm 2025, Hyun Bin giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với bộ phim Harbin, còn Son Ye Jin được vinh danh ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ No Other Choice. Họ trở thành cặp vợ chồng đầu tiên cùng giành hai giải thưởng diễn xuất chính tại một mùa Rồng Xanh.

Sau khi kết hôn năm 2022 và đón con trai đầu lòng, hai diễn viên tương đối kín tiếng về đời sống gia đình, tập trung cho hoạt động nghệ thuật. Mỗi lần xuất hiện chung tại sự kiện, cặp đôi đều nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.