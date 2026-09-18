Son Ye Jin: 'Tôi đã nghĩ ra cảnh ôm Hyun Bin trong Hạ Cánh Nơi Anh'

Son Ye Jin là một trong những nữ diễn viên nổi bật của màn ảnh Hàn Quốc, ghi dấu qua nhiều tác phẩm như The Classic, Hương Mùa Hè và Hạ Cánh Nơi Anh. Đặc biệt, bộ phim Hạ Cánh Nơi Anh không chỉ giúp cô nhận được tình cảm của khán giả trong và ngoài Hàn Quốc mà còn là tác phẩm góp phần se duyên cho cô và Hyun Bin.

Mới đây, Son Ye Jin cùng Ji Chang Wook và Nana tham gia trong một chương trình nhằm quảng bá cho bộ phim sắp ra mắt. Trong chương trình, nữ diễn viên cùng các đồng nghiệp nhìn lại những dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp, đồng thời chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường thú vị.

Son Ye Jin chia sẻ về những câu chuyện hậu trường khi quay phim, đặc biệt là thời điểm quay Hạ Cánh Nơi Anh cùng Hyun Bin.

Khi được hỏi về những tác phẩm để lại ấn tượng sâu sắc, Son Ye Jin nhắc đến Hạ Cánh Nơi Anh. Nữ diễn viên cho biết những bộ phim nhận được nhiều tình cảm của khán giả hoặc giúp cô được công nhận về diễn xuất đều trở thành những kỷ niệm đặc biệt. Với Hạ Cánh Nơi Anh, Son Ye Jin càng trân trọng hơn bởi bộ phim nhận được sự yêu mến từ khán giả quốc tế.

Đáng chú ý, đây cũng là tác phẩm đưa Son Ye Jin và Hyun Bin từ bạn diễn trở thành người yêu rồi tiến tới hôn nhân ngoài đời. Trong chương trình, MC Yoo Byung Jae nhắc đến phân cảnh tại Thụy Sĩ của cặp đôi Ri Jung Hyuk và Yoon Se Ri, đồng thời tò mò liệu hai diễn viên có cảm thấy ngượng ngùng khi thực hiện những cảnh tình cảm ở giai đoạn đầu hay không.

Son Ye Jin thừa nhận: "Đương nhiên là ngượng". Theo nữ diễn viên, thời điểm quay Hạ Cánh Nơi Anh, toàn bộ kịch bản chưa được hoàn thiện. Cô và Hyun Bin chỉ nhận phần kịch bản của những tập đầu nên chưa thể biết mối quan hệ giữa hai nhân vật sẽ phát triển thành một câu chuyện tình yêu sâu sắc đến mức nào.

Đặc biệt, Son Ye Jin lần đầu tiết lộ câu chuyện phía sau cảnh Yoon Se Ri tháo thiết bị dù lượn rồi chạy đến ôm Ri Jung Hyuk. Khi MC Yoo Byung Jae hỏi liệu khoảnh khắc này có phải một màn ứng biến hay không, nữ diễn viên cho biết đó là ý tưởng được đưa ra trong quá trình quay.

Theo kịch bản ban đầu, hai nhân vật vốn ngồi cạnh nhau, sau đó nắm tay và cùng đứng dậy. Tuy nhiên, Son Ye Jin đề xuất thay đổi hành động thành việc chạy đến ôm nhau. Ý tưởng này sau đó được đưa vào cảnh quay và trở thành một trong những khoảnh khắc được khán giả nhớ đến khi nhắc về cặp đôi Ri Jung Hyuk và Yoon Se Ri.

Sau Hạ Cánh Nơi Anh, Son Ye Jin và Hyun Bin kết hôn, trở thành cặp đôi được yêu thích của làng giải trí Hàn Quốc.

Sau khi Hạ Cánh Nơi Anh lên sóng, Son Ye Jin và Hyun Bin tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Cả hai công khai mối quan hệ vào năm 2021, kết hôn vào tháng 3/2022 và đón con đầu lòng vào cuối năm đó. Vì vậy, câu chuyện hậu trường về cảnh tình cảm được Son Ye Jin đề xuất càng trở nên đặc biệt khi nhìn lại hành trình của cặp đôi từ màn ảnh đến đời thực.