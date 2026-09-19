Son Ye Jin tiết lộ lý do luôn che mặt Hyun Bin

Son Ye Jin vừa tiết lộ lý do cô thường dùng sticker che mặt ông xã Hyun Bin mỗi khi chia sẻ hình ảnh gia đình trên mạng xã hội. Hóa ra, chính nam diễn viên là người chủ động đề nghị vợ giữ kín diện mạo của mình.

Trong video được đăng tải trên kênh YouTube Netflix Korea ngày 17/9, Son Ye Jin xuất hiện cùng Ji Chang Wook và Nana để trò chuyện về bộ phim mới, gia đình cũng như những câu chuyện xoay quanh mạng xã hội.

Son Ye Jin vừa tiết lộ lý do cô thường dùng sticker che mặt ông xã Hyun Bin.

Khi được hỏi về khoảnh khắc hạnh phúc nhất thời gian gần đây, Son Ye Jin lập tức nhắc đến những chuyến du lịch cùng gia đình. Nữ diễn viên cho biết cô đã cùng người thân đến Okinawa và Mỹ, đồng thời khẳng định đây là những khoảng thời gian hạnh phúc nhất.

Son Ye Jin cũng hài hước thừa nhận du lịch cùng con nhỏ không thực sự là một kỳ nghỉ đúng nghĩa. “Tôi đi nghỉ sau khi hoàn thành một tác phẩm, nhưng nếu đi cùng con thì đâu còn là chuyến du lịch để nghỉ ngơi nữa”, cô nói.

Dù lịch trình chủ yếu xoay quanh con và khá vất vả, Son Ye Jin vẫn cho rằng những chuyến đi cùng gia đình mang lại niềm vui đặc biệt.

Trước đó, nữ diễn viên nhiều lần đăng ảnh trong các chuyến du lịch gia đình nhưng thường dùng sticker hoặc những hình ảnh khác để che mặt Hyun Bin. Chi tiết này từng khiến người hâm mộ tò mò về lý do nam diễn viên không xuất hiện rõ mặt trong những khoảnh khắc đời thường của gia đình.

Khi Jonathan nhận xét rằng việc dùng sticker che mặt Hyun Bin càng khiến mọi người tò mò về ông xã của Son Ye Jin, Yoo Byung Jae tiếp tục hỏi liệu quyết định này xuất phát từ ý muốn của cô hay của Hyun Bin.

Son Ye Jin sau đó tiết lộ: “Tôi chỉ nghĩ là ‘đăng lên là được mà?’. Nhưng anh ấy lại nói ‘Anh muốn em che mặt anh’”. Như vậy, chính Hyun Bin là người đề nghị bà xã không công khai gương mặt mình trong những bức ảnh đời thường.

Chính Hyun Bin là người đề nghị bà xã không công khai gương mặt mình trong những bức ảnh đời thường.

Son Ye Jin cũng chia sẻ về tài khoản mạng xã hội phụ mà cô lập để đăng tải những khoảnh khắc tự nhiên hơn. Nữ diễn viên cho biết những nội dung được đăng trên tài khoản chính thường mang tính chính thức và chỉn chu, trong khi cô muốn có một không gian để chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, đời thường cùng người hâm mộ.

“Vì bây giờ có rất nhiều tài khoản phụ, tôi nghĩ ‘Hay là mình cũng thử làm một lần cho vui?’. Nhưng ngay cả những điều đó cũng trở thành tin tức, nên mọi thứ không còn nằm trong tầm kiểm soát của tôi”, Son Ye Jin nói.

Nữ diễn viên thừa nhận ban đầu cô rất thoải mái khi đăng tải những khoảnh khắc đời thường. Tuy nhiên, sau khi nhận thấy mỗi bài đăng đều có thể được truyền thông chú ý, cô bắt đầu cân nhắc nhiều hơn: “Nếu đăng cái này thì mọi người sẽ nghĩ thế nào? Nếu trở thành tin tức thì sao?”. Điều đó khiến Son Ye Jin dần thận trọng và có phần dè dặt hơn khi chia sẻ cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội.