Son Ye Jin tiết lộ lý do chưa xem phim mới của Hyun Bin

Son Ye Jin là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc. Sau khi kết hôn với Hyun Bin và sinh con, cô vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, đồng thời dành nhiều thời gian cho gia đình.

Mới đây, theo Chosun, Son Ye Jin có buổi trò chuyện với truyền thông Hàn Quốc về bộ phim Scandal do cô đóng chính. Đáng chú ý, nữ diễn viên tiết lộ cô và ông xã Hyun Bin vẫn chưa có thời gian xem tác phẩm của nhau vì cả hai đều đang bận rộn với các dự án riêng.

Son Ye Jin tiết lộ chưa xem phim mới của Hyun Bin vì cô đang có lịch trình bận rộn.

Theo Son Ye Jin, cô từng theo dõi phần 1 của Made in Korea do Hyun Bin đóng vai chính và cảm thấy khá thích thú với bộ phim. Tuy nhiên, đến phần 2, nữ diễn viên vẫn chưa thể xem trọn vẹn. Cô cho biết bản thân mới chỉ nhìn thấy một số đoạn được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận xét bộ phim có vẻ rất thú vị.

Son Ye Jin nói cô dự định sẽ sớm sắp xếp thời gian để xem phim mới của chồng. Trong khi đó, Hyun Bin cũng chưa xem phim Scandal. Nữ diễn viên cho biết việc các tác phẩm được phát hành vào dịp lễ Chuseok (Tết Trung thu ở Hàn Quốc) là điều đáng mừng bởi đây là khoảng thời gian nhiều khán giả có thời gian nghỉ ngơi và thưởng thức phim ảnh.

Tuy nhiên, nguyên nhân khiến vợ chồng Son Ye Jin và Hyun Bin chưa thể cùng nhau thưởng thức tác phẩm của đối phương không nằm ở việc thiếu quan tâm đến công việc của nhau. Nữ diễn viên cho biết cả hai hiện dành phần lớn thời gian cho việc chăm sóc con nhỏ.

Khi được hỏi về chuyện hai vợ chồng có thay phiên nhau chăm con giữa lịch trình bận rộn hay không, Son Ye Jin vui vẻ trả lời: "Đương nhiên rồi". Cô chia sẻ vợ chồng cô cũng giống như nhiều gia đình khác, đôi khi đang ru con ngủ thì bản thân cũng ngủ quên nên không thể xem phim.

"Bây giờ cả hai chúng tôi đều tập trung hoàn toàn vào việc chăm con", Son Ye Jin chia sẻ. Nữ diễn viên cho biết dù cô và Hyun Bin đều là những người hoạt động trong ngành giải trí nhưng ngoài đời thường, cả hai vẫn là một cặp vợ chồng và như bao ông bố bà mẹ bỉm sữa khác.

Son Ye Jin cũng tiết lộ hai vợ chồng cùng chia sẻ trách nhiệm trong gia đình. Khi con bị ốm, cả hai sẽ thức đêm chăm sóc. Những công việc nhà cũng được vợ chồng cô phân chia để cùng nhau hoàn thành.

Chia sẻ của Son Ye Jin phần nào cho thấy cuộc sống của cô và Hyun Bin sau khi có con vẫn xoay quanh những công việc rất đời thường. Bên cạnh lịch trình nghệ thuật, cả hai dành sự ưu tiên cho việc chăm sóc con nhỏ. Vì vậy, dù đều quan tâm đến các dự án của đối phương, họ vẫn chưa có cơ hội ngồi xuống và xem trọn vẹn tác phẩm của nhau.

Son Ye Jin và Hyun Bin cùng nhau chăm sóc tổ ấm. (Ảnh Sports Chosun)

Son Ye Jin sinh năm 1982, là một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh Hàn Quốc. Trong hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, cô ghi dấu qua nhiều thể loại, từ tình cảm, chính kịch đến hành động và phim cổ trang.

Năm 2019, Son Ye Jin hợp tác với Hyun Bin trong Hạ Cành Nơi Anh. Sau thời gian hẹn hò, cả hai kết hôn vào tháng 3/2022 và đón con trai vào tháng 11 cùng năm.