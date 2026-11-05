Son Ye Jin tâm sự cuộc sống sau kết hôn: 'Hạnh phúc nhưng cũng vất vả'

Son Ye Jin và Hyun Bin là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng Hàn Quốc. Kể từ khi kết hôn và đón con đầu lòng chào đời, cả hai thỉnh thoảng chia sẻ những câu chuyện đời thường, cho thấy cuộc sống gia đình vừa ngọt ngào vừa có những khoảnh khắc bận rộn.

Mới đây, vợ chồng Son Ye Jin và Hyun Bin tiếp tục thu hút sự chú ý khi cùng xuất hiện tại một sự kiện công khai. Cụ thể, lễ in dấu tay thuộc khuôn khổ Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 47 được tổ chức tại Seoul (Hàn Quốc), với sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng, trong đó có cặp đôi đình đám.

Son Ye Jin và Hyun Bin tham gia sự kiện thuộc khuôn khổ Lễ trao giải Rồng Xanh. (Ảnh Sports Chosun)

Tại sự kiện, Hyun Bin nhắc lại khoảng thời gian đảm nhận vai Ahn Jung Geun trong bộ phim điện ảnh Harbin. Nam diễn viên cho biết quá trình hóa thân thành nhân vật lịch sử từng khiến anh trải qua nhiều áp lực.

Hyun Bin thừa nhận việc nhập vai là trải nghiệm nặng nề cả về tinh thần lẫn cảm xúc. Đặc biệt, cảnh quay cuối cùng khi nhân vật bước lên đoạn đầu đài hành hình đã để lại cho anh nhiều cảm xúc khó diễn tả. Sau khi hoàn thành phân đoạn này, mọi cảm xúc dường như cùng lúc ùa về, khiến nam diễn viên mất khá nhiều thời gian mới có thể thoát khỏi tâm trạng nặng nề của nhân vật.

Tuy nhiên, khi nghe chồng chia sẻ, Son Ye Jin bất ngờ có màn đáp lời khiến không khí trở nên vui vẻ. Nữ diễn viên hài hước tiết lộ thời điểm Hyun Bin thực hiện bộ phim cũng là lúc cô vừa sinh con chưa lâu. Vì vậy, thay vì chỉ tập trung quan tâm đến những vất vả của chồng, bản thân cô cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn trong quá trình chăm sóc em bé.

Son Ye Jin cho biết khi đó Hyun Bin đã giảm cân rất nhiều để phục vụ vai diễn. Cô hiểu việc hóa thân thành một nhân vật lịch sử đòi hỏi sự đầu tư và nỗ lực lớn. Dẫu vậy, nữ diễn viên cũng thẳng thắn thừa nhận bản thân khi ấy quá vất vả nên đôi lúc không đủ tâm trí để thấu hiểu những áp lực mà chồng đang trải qua. Chia sẻ chân thật của cô khiến các nghệ sĩ có mặt không khỏi bật cười.

Son Ye Jin cho rằng những trải nghiệm như vậy giúp cả hai trưởng thành hơn, không chỉ trong sự nghiệp diễn xuất mà còn ở vai trò làm cha mẹ. Qua câu chuyện, Son Ye Jin cũng cho thấy cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng chỉ có những khoảnh khắc lãng mạn. Bên cạnh tình cảm dành cho nhau, cả hai còn phải học cách thấu hiểu và đồng hành trong những giai đoạn nhiều áp lực.

Sự hài hước của cặp đôi tiếp tục được thể hiện khi được hỏi về kế hoạch cuối năm. Hyun Bin cho biết hiện tại anh không tham gia dự án phim mới nên nhiều khả năng sẽ dành thời gian ở bên gia đình. Nghe vậy, diễn viên Park Ji Hyun bày tỏ sự ngưỡng mộ. Son Ye Jin lập tức trêu đùa: "Sao lại ghen tị thế? Thử làm đi rồi biết có chỉ đáng ghen tị hay không". Câu trả lời dí dỏm khiến cả khán phòng bật cười.

Chưa dừng lại ở đó, Son Ye Jin còn bộc bạch cuộc sống hiện tại bằng một câu nói ngắn gọn: "Rất hạnh phúc nhưng cũng rất vất vả". Phát ngôn vừa hài hước vừa chân thật phần nào hé lộ những trải nghiệm của nữ diễn viên sau khi lập gia đình và bước vào hành trình nuôi dạy con nhỏ.

Son Ye Jin và Hyun Bin duy trì hôn nhân hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. (Ảnh Star News)

Son Ye Jin và Hyun Bin kết hôn vào năm 2022 sau thời gian hẹn hò. Cùng năm, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng vào tháng 11. Kể từ đó, cả hai tương đối kín tiếng về đời tư, hạn chế chia sẻ hình ảnh và thông tin liên quan đến con. Dù vậy, mỗi lần cùng xuất hiện hoặc nhắc đến cuộc sống gia đình, họ vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.