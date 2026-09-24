Son Ye Jin phản ứng khi bị Hyun Bin 'bắt gặp' thân mật với Ji Chang Wook trong phim

Mới đây, Son Ye Jin khiến người hâm mộ bật cười với màn tương tác đầy hài hước liên quan đến chồng cô là Hyun Bin và bạn diễn Ji Chang Wook. Chỉ từ một bức ảnh ghép, nữ diễn viên đã có phản ứng khiến khán giả thích thú.

Cụ thể, tài khoản chính thức của Giải thưởng Rồng Xanh đăng tải bài viết liên quan đến cuộc phỏng vấn Ji Chang Wook về bộ phim truyền hình Scandal. Đáng chú ý, ban tổ chức còn đăng kèm hình ảnh được chỉnh sửa, trong đó Hyun Bin xuất hiện phía sau một cảnh thân mật giữa Ji Chang Wook và Son Ye Jin trong phim.

Hình ảnh Hyun Bin được ghép vào phía sau cảnh thân mật của Son Ye Jin và Ji Chang Wook trong phim khiến khán giả thích thú.

Bức ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều khán giả. Son Ye Jin cũng trực tiếp để lại bình luận dưới bài đăng. Nữ diễn viên viết: "Ơ... anh yêu... Anh đến đây làm gì vậy", kèm biểu tượng thể hiện vẻ bối rối. Phản ứng của cô khiến màn tương tác vốn đã hài hước càng trở nên thú vị.

Nhiều khán giả bật cười trước cách Son Ye Jin chủ động nhập vai vào tình huống "dở khóc dở cười" này. Trước khi phim lên sóng, trên mạng xã hội từng xuất hiện câu nói đùa về việc mọi người phải "nhìn sắc mặt Hyun Bin" khi chứng kiến vợ đóng cảnh tình cảm với bạn diễn.

Gần đây, khi được hỏi về vấn đề này trong cuộc phỏng vấn, Ji Chang Wook thẳng thắn chia sẻ anh hoàn toàn không để ý đến Hyun Bin. Nam diễn viên hài hước nói rằng bản thân "chỉ có tội vì yêu phu nhân Jo (vai diễn của Son Ye Jin trong phim - PV)".

Son Ye Jin tái xuất màn ảnh sau khi sinh con với dự án phim kết hợp Ji Chang Wook. (Ảnh từ Chosun)

Son Ye Jin và Hyun Bin kết hôn vào tháng 3/2022 và đón con trai đầu lòng vào tháng 11 cùng năm. Cặp đôi từng hợp tác trong The Negotiation và Crash Landing on You, trước khi chính thức xác nhận chuyện tình cảm và tiến tới hôn nhân. Chuyện tình từ màn ảnh bước ra đời thực của hai diễn viên từng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả trong nước lẫn quốc tế.

Son Ye Jin thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc, cho thấy cuộc sống hiện tại của mình có nhiều thay đổi sau khi làm mẹ. Nữ diễn viên tâm sự, cô dành nhiều thời gian cho việc chăm con.

Son Ye Jin hiện có hôn nhân hạnh phúc bên Hyun Bin.

Bên cạnh việc chăm sóc gia đình, Son Ye Jin vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Nữ diễn viên tiếp tục nhận lời tham gia các dự án phim mới, đồng thời xuất hiện tại một số sự kiện và hoạt động quảng bá. Việc trở lại màn ảnh sau khi sinh của Son Ye Jin nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả.

Trong đời thường, Son Ye Jin và Hyun Bin khá kín tiếng về con trai, hạn chế chia sẻ hình ảnh trực tiếp của bé. Tuy nhiên, cả hai thỉnh thoảng vẫn có những tương tác đáng yêu khiến người hâm mộ thích thú. Sau nhiều năm được công chúng quan tâm, Son Ye Jin hiện duy trì hình ảnh một nữ diễn viên thành công, đồng thời tận hưởng cuộc sống gia đình bên Hyun Bin và con trai 4 tuổi.