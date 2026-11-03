Son Ye Jin muốn đóng phim có cảnh cãi nhau với Hyun Bin

Mới đây, theo Chosun, sự kiện in dấu tay của các nghệ sĩ đoạt giải tại Lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 47 diễn ra ở Seoul (Hàn Quốc). Sự kiện có sự góp mặt của những chủ nhân giải thưởng tại mùa giải thứ 46 tổ chức năm 2025, gồm Hyun Bin, Son Ye Jin, Lee Sung Min, Park Ji Hyun, Ahn Bo Hyun và Kim Do Yeon.

Đáng chú ý, vợ chồng Hyun Bin và Son Ye Jin cùng xuất hiện tại sự kiện. Năm ngoái, Hyun Bin giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc với bộ phim Harbin, trong khi Son Ye Jin được vinh danh ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhờ tác phẩm No Other Choice. Việc cả hai cùng nhận giải thưởng danh giá trở thành dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của cặp nghệ sĩ.

Hyun Bin và Son Ye Jin xuất hiện cùng nhau. (Ảnh Sports Chosun)

Nhìn lại khoảnh khắc nhận giải cách đây một năm, Hyun Bin cho biết anh cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Nam diễn viên vẫn nhớ rõ những cảm xúc háo hức, vui mừng trong ngày được xướng tên. Trong khi đó, Son Ye Jin tiết lộ ngay từ khi mới bước chân vào ngành giải trí, cô đã có ước mơ lớn là được nhận giải thưởng tại Rồng Xanh.

Năm 2007, nữ diễn viên từng hiện thực hóa ước mơ khi giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc. Sau hơn 20 năm, cô tiếp tục được vinh danh tại lễ trao giải này. Son Ye Jin đặc biệt hạnh phúc khi lần này có thể cùng chồng nhận giải thưởng. Người đẹp chia sẻ đây là niềm vui lớn đối với gia đình và bày tỏ lòng biết ơn trước sự ghi nhận của ban tổ chức.

Bên cạnh câu chuyện sự nghiệp, màn tương tác của cặp đôi khi được hỏi về khả năng tái hợp trên màn ảnh cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Trước đó, Hyun Bin và Son Ye Jin từng có hai lần hợp tác trong bộ phim điện ảnh The Negotiation và phim truyền hình đình đám Crash Landing on You. Cả hai sau đó kết hôn và xây dựng tổ ấm riêng.

Khi được hỏi muốn thử sức với vai diễn nào nếu có cơ hội đóng chung lần thứ ba, Hyun Bin cho biết anh muốn tránh những thể loại và chủ đề từng thực hiện. Nam diễn viên tiết lộ bản thân từng nghĩ đến một tác phẩm có màu sắc tương tự Mr. & Mrs. Smith, bộ phim khai thác câu chuyện về hai vợ chồng có thân phận đặc biệt.

Trong khi đó, Son Ye Jin lại đưa ra mong muốn khá bất ngờ. Nữ diễn viên cho biết cô muốn thử sức với hình tượng một cặp vợ chồng có những màn tranh cãi quyết liệt, thể hiện đời sống hôn nhân một cách chân thực nhất.

Son Ye Jin thậm chí mong muốn thực hiện một tác phẩm mang màu sắc tài liệu, nơi những xung đột giữa hai nhân vật được khắc họa tự nhiên và gần gũi. Son Ye Jin cũng khẳng định chỉ cần được đóng chung với Hyun Bin, cô đều sẵn lòng thử sức ở bất kỳ thể loại nào.

Khi MC đặt câu hỏi về việc mỗi người đóng cảnh tình cảm với một bạn diễn khác, Son Ye Jin hài hước cho biết cô rất sẵn lòng nếu được mời. Tuy nhiên, khi nhắc đến chuyện Hyun Bin đóng phim tình cảm với nữ diễn viên khác, cô lại nói bản thân cần suy nghĩ thêm. Đáp lại, Hyun Bin dí dỏm cho biết nếu vợ không cho mình đóng phim tình cảm thì kết quả cũng đã được định đoạt.

Màn đối đáp tự nhiên, hài hước của hai nghệ sĩ khiến khán giả thích thú. Nhiều người bày tỏ mong muốn Hyun Bin và Son Ye Jin sớm có cơ hội tái hợp trong một dự án mới, đặc biệt là với hình tượng vợ chồng có những tình huống đời thường chân thực. Theo kế hoạch, Lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 47 sẽ diễn ra vào ngày 25/12 tới.

Son Ye Jin cho biết cô muốn thử sức với vai diễn vợ chồng, có cảnh cãi nhau với Hyun Bin trên màn ảnh. (Ảnh sports Chosun)

Hyun Bin và Son Ye Jin là cặp diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc. Cả hai bén duyên sau khi hợp tác trong bộ phim điện ảnh The Negotiation (2018), sau đó tiếp tục nên duyên qua tác phẩm truyền hình đình đám Crash Landing on You (2019). Chuyện tình từ màn ảnh bước ra đời thực nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả. Tháng 3/2022, cặp đôi tổ chức đám cưới và đón con trai đầu lòng vào tháng 11 cùng năm. Kể từ đó, cả hai vừa duy trì hoạt động nghệ thuật, vừa vun đắp tổ ấm gia đình.