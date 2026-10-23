Son Ye Jin lại khiến mạng xã hội 'dậy sóng'

Son Ye Jin đã trở thành tâm điểm của làn sóng chỉ trích ngày càng tăng trên mạng, khi cư dân mạng soi xét đủ mọi khía cạnh, từ những bữa cơm cô tự nấu, trang phục thường ngày cho đến cả cách cô ăn uống.

Vào ngày 21/10, Son Ye Jin đã chia sẻ một vài bức ảnh trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, cùng dòng chú thích: "Tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là khi bận rộn nấu nướng, rồi sau đó cùng mọi người ngồi xuống thưởng thức bữa ăn".

Cô còn gửi gắm một lời nhắn ấm áp đến người hâm mộ: "Hy vọng, tất cả các bạn cũng được thưởng thức thật nhiều món ăn ngon và bổ dưỡng nhé!".

Những bức ảnh cho thấy một bữa cơm kiểu Hàn do chính tay Son Ye Jin chuẩn bị tỉ mỉ. Trên bàn là đủ loại món ăn truyền thống như sườn bò kho, cá nướng, bánh xèo Hàn Quốc, các món rau trộn và canh rong biển.

Trong những bức ảnh khác còn có thịt nướng, các món salad rau củ, món hầm và bánh xèo Hàn Quốc. Bữa ăn này cho thấy tài nấu nướng khéo léo của cô, với thực đơn đa dạng từ các món truyền thống Hàn Quốc cho đến những món ăn lành mạnh từ rau củ.

Bộ bát đĩa được sắp xếp gọn gàng cho ba người cũng phần nào hé lộ cuộc sống gia đình của cô. Son Ye Jin chia sẻ rằng, dù lịch trình bận rộn, nhưng việc dành thời gian bên gia đình quanh bàn ăn và thưởng thức những món cơm nhà chính là điều khiến cô hạnh phúc nhất.

Tuy nhiên, sau khi những bức ảnh được đăng tải, một số cư dân mạng đã lên tiếng chê bai vẻ ngoài và cách trình bày các món ăn. Một vài bình luận tiêu cực: "Ngay cả món gimbap trông cũng chẳng ngon mắt chút nào"; "Thật sự có người nội trợ nào không biết làm gimbap cho tử tế sao?"; "Có vẻ như cô ấy thiếu gu thẩm mỹ"...

Ngược lại, nhiều người khác đã lên tiếng bênh vực và dành lời khen cho các bữa ăn này: "Cô ấy đã chuẩn bị một bữa ăn lành mạnh"; "Có thể thấy cô ấy đã đặt rất nhiều tâm huyết vào đó"; "Có vấn đề gì đâu chứ? Đó là đồ ăn cô ấy làm cho gia đình mình mà"...

Đây không phải là lần đầu tiên các bài đăng trên mạng xã hội của Son Ye Jin gây ra tranh cãi. Trước đó, vào ngày 18/10, cô từng chia sẻ một vài bức ảnh kèm dòng chú thích: "Chúc mọi người một ngày Chủ nhật thật tuyệt vời!". Trong ảnh, cô tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi, khi thì giơ tay đầy phấn khích trên một trò chơi tại công viên giải trí, lúc lại tạo dáng hình chữ "V" bên bờ biển.

Trong các bức hình, Son Ye-jin diện áo phông đen phối cùng quần jeans, hoặc mặc áo nỉ kết hợp với chân váy trắng dáng rộng, cùng giày thể thao. Một số cư dân mạng để lại bình luận như: "Cô ấy trông chẳng khác nào một phụ nữ trung niên bình thường"; hay "Có lẽ, cô ấy nên để stylist lo cả những bộ đồ mặc thường ngày nữa"... Thậm chí, có người còn liên hệ việc cô chọn trang phục thoải mái, đời thường với độ tuổi của cô.

Vào ngày 30/9, Son Ye Jin bất ngờ trở thành tâm điểm của một cuộc tranh luận về phép lịch sự trên bàn ăn, sau khi đăng tải một đoạn video quay cảnh cô đang ăn lên Instagram. Trong clip, cô thưởng thức một thanh phô mai, kéo dài phần phô mai tan chảy thành những sợi dài trước khi đưa vào miệng.

Tuy nhiên, một số cư dân mạng cho biết, họ cảm thấy khó chịu khi xem video này. Họ chỉ trích những âm thanh phát ra khi cô nhai và cả những khoảnh khắc để lộ lưỡi. Một vài cư dân mạng quốc tế cũng tham gia vào cuộc thảo luận với những bình luận như: "Ngay cả diễn viên cũng ăn mà mở miệng rồi còn phát ra tiếng nhai".

Từ chuyện nấu nướng, trang phục, cho đến thói quen ăn uống, cuộc sống thường ngày của Son Ye Jin ngày càng trở thành đối tượng bị công chúng soi xét. Khi những lời chỉ trích lan sang cả những khoảnh khắc riêng tư mà cô chọn chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng, phản ứng tiêu cực này đã vượt xa mức độ quan tâm thông thường dành cho một người nổi tiếng, trở thành sự can thiệp quá mức vào đời tư của cô.