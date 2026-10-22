Son Ye Jin khoe bữa cơm gia đình bên Hyun Bin và con trai 4 tuổi

Son Ye Jin khiến khán giả thích thú khi chia sẻ những hình ảnh về bữa cơm gia đình do chính tay cô chuẩn bị. Không cần những khoảnh khắc phô trương, cuộc sống bình dị bên chồng Hyun Bin và con trai của nữ diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm nhờ bầu không khí ấm áp, hạnh phúc.

Son Ye Jin vừa chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng và con trai. (Ảnh OSEN)

Cụ thể, mới đây, Son Ye Jin đăng tải loạt ảnh về những món ăn tự nấu trên trang cá nhân. Kèm theo hình ảnh, nữ diễn viên viết: "Khoảnh khắc hạnh phúc nhất là khi tất cả chúng ta cùng ngồi bên nhau sau khi tất bật nấu nướng". Cô cũng gửi lời nhắn đến người hâm mộ: "Tôi hy vọng mọi người cũng ăn những món ăn ngon và lành mạnh nhé!".

Đáng chú ý, Son Ye Jin còn sử dụng những hashtag liên quan đến việc suy nghĩ hôm nay ăn gì và nỗi băn khoăn lựa chọn thực đơn. Chia sẻ gần gũi này khiến nhiều người liên tưởng đến những trăn trở quen thuộc của các bà nội trợ khi chuẩn bị bữa ăn cho gia đình. Dù là một ngôi sao nổi tiếng, nữ diễn viên vẫn có những mối quan tâm giản dị trong cuộc sống thường ngày.

Trong loạt ảnh được công bố, Son Ye Jin khoe bàn ăn với nhiều món ăn kèm được bày biện chỉn chu. Sự đa dạng của các món ăn cùng cách sắp xếp đẹp mắt nhanh chóng thu hút sự chú ý. Không chỉ khiến người xem xuýt xoa trước khả năng nấu nướng, hình ảnh bữa cơm đầy đặn còn gợi lên cảm giác ấm cúng của những bữa ăn gia đình.

Son Ye Jin chia sẻ hình ảnh bữa cơm gia đình cùng Hyun Bin và con trai.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận bày tỏ sự thích thú. Một số người nhận xét các món ăn trông vô cùng hấp dẫn, trong khi những người khác bày tỏ sự ngưỡng mộ trước niềm vui bình dị mà nữ diễn viên tận hưởng bên gia đình. Thậm chí, có khán giả hài hước chia sẻ mong muốn Son Ye Jin trở thành mẹ của mình.

Kể từ khi kết hôn và sinh con, cuộc sống của Son Ye Jin luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng. Tuy nhiên, nữ diễn viên không thường xuyên chia sẻ quá nhiều thông tin về gia đình, đặc biệt là hình ảnh của con trai. Vì vậy, những khoảnh khắc đời thường được cô đăng tải trên mạng xã hội thường nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Son Ye Jin kết hôn với nam diễn viên Hyun Bin vào tháng 3/2022. Cả hai là những gương mặt nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc, từng nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả trước khi công khai mối quan hệ tình cảm. Sau đám cưới, cặp đôi đón con trai đầu lòng vào tháng 11 cùng năm.

Từ khi trở thành cha mẹ, Son Ye Jin và Hyun Bin vẫn duy trì sự kín đáo trong việc chia sẻ cuộc sống gia đình. Những hình ảnh giản dị như bữa cơm nhà lần này vì thế mang đến cho người hâm mộ thêm một góc nhìn về cuộc sống của nữ diễn viên ngoài màn ảnh.

Ở tuổi ngoài 40, Son Ye Jin vẫn duy trì sức hút trong làng giải trí Hàn Quốc, đồng thời nhận được nhiều thiện cảm khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường.