Son Ye Jin là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc, nổi tiếng qua nhiều tác phẩm như Hương Mùa Hè, Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi, Hạ Cánh Nơi Anh... Sau khi kết hôn với Hyun Bin và đón con trai đầu lòng chào đời, cuộc sống của nữ diễn viên nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ.

Mới đây, Son Ye Jin chia sẻ loạt ảnh mới trên trang cá nhân nhân dịp Tết Trung thu. Nữ diễn viên xuất hiện với diện mạo trẻ trung, thoải mái và gửi lời chúc đến người hâm mộ, đồng thời kêu gọi khán giả theo dõi bộ phim Scandal mà cô đang đóng chính.

Son Ye Jin chúc khán giả đón Tết Trung thu đầm ấm.

Đáng chú ý, Son Ye Jin tiết lộ những bức ảnh này do chính con trai 4 tuổi của cô chụp. "Chúc mọi người có một mùa Trung thu thật vui vẻ, ấm áp và đủ đầy. Được thiên thần nhỏ của tôi chụp cho đấy", nữ diễn viên viết.

Nhiều khán giả thích thú trước cách nữ diễn viên chia sẻ một phần cuộc sống gia đình theo cách nhẹ nhàng, gần gũi. Không ít người dành lời khen cho thần thái rạng rỡ của cô, đồng thời bày tỏ sự thích thú trước chi tiết cậu bé đã tự tay chụp ảnh cho mẹ.

Động thái này cũng cho thấy cuộc sống hiện tại của Son Ye Jin có nhiều thay đổi kể từ khi cô trở thành mẹ. Thay vì thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện hay dành toàn bộ thời gian cho công việc, nữ diễn viên chủ động cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Những hình ảnh đời thường được cô chia sẻ thường xoay quanh các chuyến đi, những khoảnh khắc nghỉ ngơi và cuộc sống bên chồng con.

Son Ye Jin khoe ảnh do con trai 4 tuổi chụp.

Son Ye Jin sinh năm 1982, là một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh Hàn Quốc. Trong hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, cô ghi dấu qua nhiều thể loại, từ tình cảm, chính kịch đến hành động và phim cổ trang.

Năm 2019, Son Ye Jin hợp tác với Hyun Bin trong Hạ Cành Nơi Anh. Sau thời gian hẹn hò, cả hai kết hôn vào tháng 3/2022 và đón con trai vào tháng 11 cùng năm.

Sau khi làm mẹ, Son Ye Jin dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Gần đây, cô từng chia sẻ rằng mình tập trung chăm sóc con trai và thừa nhận việc nuôi con đôi khi còn khó hơn công việc diễn xuất.

Nữ diễn viên cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc trong các chuyến du lịch cùng gia đình. Hồi tháng 6, Son Ye Jin đăng loạt hình ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng, trong đó có những khoảnh khắc bên Hyun Bin và con trai.

Son Ye Jin khoe khoảnh khắc bên con trai 4 tuổi.

Trong tháng 9, Son Ye Jin chính thức trở lại màn ảnh với Scandal, bộ phim cổ trang đóng cùng Ji Chang Wook và Nana. Trong phim, cô đảm nhận vai phu nhân Cho, một phụ nữ tài hoa bị cuốn vào cuộc chơi tình ái nguy hiểm thời Joseon.

Sự trở lại này đánh dấu một giai đoạn mới trong sự nghiệp của Son Ye Jin. Ở tuổi 44, cô tiếp tục lựa chọn những nhân vật trưởng thành, khác biệt với hình tượng quen thuộc trước đây. Trong khi đó, cuộc sống phía sau màn ảnh của nữ diễn viên ngày càng được khán giả chú ý bởi những khoảnh khắc giản dị bên gia đình. Việc cô tiết lộ con trai là người chụp loạt ảnh mới đây vì thế nhanh chóng trở thành chi tiết được người hâm mộ thích thú.