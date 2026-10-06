Son Ye Jin khoe ảnh dạo phố Nhật Bản, dân mạng 'đoán già đoán non'

Son Ye Jin thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh đời thường tại Nhật Bản. Biểu cảm rạng rỡ của nữ diễn viên trong những khoảnh khắc được ghi lại trên đường phố Tokyo khiến người hâm mộ thích thú, thậm chí tò mò về danh tính người đứng sau ống kính.

Cụ thể, ngày 4/10, Son Ye Jin đăng tải một số hình ảnh lên mạng xã hội, kèm biểu tượng trái tim nhưng không viết thêm chú thích.

Son Ye Jin thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh đời thường tại Nhật Bản.

Trong loạt ảnh, nữ diễn viên xuất hiện trên một con phố tại Tokyo vào ban đêm. Son Ye Jin để tóc ngắn rẽ sang một bên, kết hợp áo khoác da dáng dài với quần jeans, tạo nên phong cách trẻ trung và đậm chất đường phố.

Đáng chú ý nhất là biểu cảm đáng yêu của Son Ye Jin khi hướng về phía người chụp ảnh. Có khoảnh khắc cô cười rạng rỡ, trong khi ở một bức ảnh khác, dù đứng khá xa máy ảnh, nữ diễn viên vẫn ngoái đầu lại và nở nụ cười nhẹ. Những khoảnh khắc tự nhiên này mang đến cảm giác vui vẻ, thoải mái.

Trong loạt ảnh, nữ diễn viên xuất hiện trên một con phố tại Tokyo vào ban đêm.

Loạt ảnh nhanh chóng nhận được nhiều phản ứng tích cực từ người hâm mộ. Bên cạnh những lời khen dành cho trang phục và thần thái, một số người còn hài hước "đoán già đoán non" người chụp ảnh có thể là Hyun Bin hoặc cậu con trai 4 tuổi của cô: “Hôm nay trang phục đẹp quá”, “Là Hyun Bin hay bé Woo Jin chụp vậy? Sao chụp đẹp thế”, “Không chỉ Son Ye Jin mà cả bầu không khí cũng đúng chất Son Ye Jin”, “Bảo sao Hyun Bin không mê cô ấy”,...

Son Ye Jin kết hôn với Hyun Bin vào năm 2022. Cùng năm, cặp đôi đón con trai đầu lòng vào tháng 11.

Thời gian gần đây, nữ diễn viên nhiều lần chia sẻ về con trai trong các chương trình giải trí và những cuộc phỏng vấn. Son Ye Jin từng tự hào nói con trai có nhiều nét giống mẹ. Cô thậm chí hài hước nhận xét rằng với ngoại hình hiện tại, cậu bé có lẽ “khó mà không trở thành diễn viên”, đồng thời cho biết con trai nay đã bước sang tuổi 4.

Son Ye Jin kết hôn với Hyun Bin vào năm 2022.

Những chia sẻ đầy yêu thương của Son Ye Jin về con trai, cùng loạt ảnh đời thường rạng rỡ tại Nhật Bản, tiếp tục cho thấy một hình ảnh nữ diễn viên thoải mái và hạnh phúc bên ngoài màn ảnh.