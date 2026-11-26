Lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 47 diễn ra tối 25/11 tại Seoul. Theo truyền thống, người thắng giải diễn xuất năm trước sẽ trở lại trao giải cho người kế nhiệm. Năm ngoái, Hyun Bin và Son Ye Jin là cặp vợ chồng đầu tiên trong lịch sử Rồng Xanh cùng giành giải Nam, Nữ diễn viên chính xuất sắc trong một mùa giải. Vì thế, khán giả chờ 2 người cùng xuất hiện nhưng ban tổ chức xếp hai người đứng cạnh bạn diễn cũ.

Son Ye Jin - Jung Hae In tái hợp sau 8 năm

Son Ye Jin lên sân khấu trao giải Nữ diễn viên chính cùng Jung Hae In, bạn diễn của cô trong Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi (2018). Jung Hae In mặc tuxedo lịch lãm. Nam diễn viên nóiđã rất lâu anh mới được đứng cạnh đàn chị. Son Ye Jin đáp lời: "Hồi đó cậu là một cậu em dễ thương, giờ thì đã thành một người đàn ông thật sự cuốn hút".

Son Ye Jin và Jung Hae In tái ngộ trên sân khấu Rồng Xanh, 8 năm sau "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi". Ảnh: Chụp màn hình KBS2

Khoảnh khắc tái ngộ của cặp đôi từng gây sốt màn ảnh nhỏ 8 năm trước nhanh chóng được người hâm mộ và truyền thông chú ý vì phản ứng ăn ý giữa hai người.

Hyun Bin - Jung Ryeo Won chung khung hình sau 21 năm

Sau đó, Hyun Bin xuất hiện cùng Jung Ryeo Won để trao giải Nam diễn viên chính. Hai người từng đóng cặp trong phim truyền hình Tên tôi là Kim Sam Soon của đài MBC năm 2005. Jung Ryeo Won mở lời rằng đã 21 năm 2 người mới lại đứng chung khung hình. Hyun Bin cười, nói hồi đó cả 2 đều là người mới vào nghề nên gặp lại theo cách này khiến anh thấy khó tin. Câu trả lời khiến khán phòng bật cười.

Hyun Bin và Jung Ryeo Won. Ảnh: Chụp màn hình KBS2

Người xem bất ngờ vì ngoại hình gần như không thay đổi của các diễn viên. Trên mạng xã hội, nhiều bình luận cho rằng ban tổ chức chọn người rất khéo và màn trao giải của vợ chồng Hyun Bin - Son Ye Jin là điểm nhấn của đêm trao giải.

Hai vợ chồng Son Ye Jin - Hyun Bin đi trao giải nhưng không đi chung:

"Possible Love" thắng lớn, Sol Kyung Gu lập kỷ lục

Ở hạng mục chính, Possible Love của đạo diễn Lee Chang Dong giành 4 giải: Nam chính xuất sắc nhất, Nữ chính xuất sắc nhất, Nữ phụ xuất sắc nhất và Kịch bản xuất sắc nhất. Phim từng nhận Giải thưởng lớn của Ban giám khảo tại Liên hoan phim Venice năm nay.

Sol Kyung Gu, 59 tuổi, là diễn viên đầu tiên trong lịch sử Rồng Xanh 4 lần nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. 3 lần trước, anh thắng với Peppermint candy, Public enemy và The book of fish. Anh cảm ơn đạo diễn Lee Chang Dong vì đã mời anh trở lại sau nhiều năm. "Tôi không còn trẻ nữa, nhưng ông ấy vẫn cho tôi được mơ", nam diễn viên nói.

Sol Kyung Gu lần thứ 4 nhận giải Nam diễn viên chính Rồng Xanh, lập kỷ lục mới của giải. Ảnh: Korea Herald

Jeon Do Yeon, 53 tuổi, nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất lần thứ 3 với vai người vợ của nhân vật do Sol Kyung Gu đóng. Đây là lần đầu cô hợp tác lại với Lee Chang Dong sau 19 năm, kể từ Secret sunshine, bộ phim từng đem về cho cô giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Cannes. Cho Yeo Jeong bật khóc khi nhận giải Nữ phụ xuất sắc nhất với cùng bộ phim. Đạo diễn Lee Chang Dong vắng mặt tại lễ trao giải.

Jeon Do Yeon nhận giải Nữ diễn viên chính. Ảnh: Korea Herald

Giải Phim hay nhất thuộc về Hope, bộ phim khoa học viễn tưởng của Na Hong Jin. Phim có 10 đề cử, nhiều nhất năm nay và thắng thêm giải Quay phim xuất sắc nhất và Ánh sáng xuất sắc nhất.

Đạo diễn Na Hong Jin (giữa) cùng ê-kíp nhận giải Phim hay nhất. Ảnh: Korea Herald

Đạo diễn Yoon Ga Eun đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất với The world of love. Phim cũng đem về giải Nữ diễn viên mới cho Seo Su Bin. Koo Kyo Hwan thắng giải Nam phụ xuất sắc nhất với Colony. Park Ji Hoon nhận giải Nam diễn viên mới với The king's warden, bộ phim ăn khách nhất năm với khoảng 16,93 triệu lượt xem. Giải Thành tựu trọn đời được trao cho cố diễn viên Ahn Sung Ki, con trai út của ông là Ahn Philip lên nhận thay.

Lee Min Ho và Shin Min Ah cũng có mặt trên thảm đỏ.

Nguồn: Korea Daily, Star News, Korea Herald, Korea Times