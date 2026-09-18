Son Ye Jin hé lộ câu chuyện phía sau cảnh ôm Hyun Bin trong 'Hạ cánh nơi anh'

Son Ye Jin tiết lộ chính cô là người đề xuất thay đổi cảnh ôm Hyun Bin so với kịch bản ban đầu. Ảnh: Netflix

Xuất hiện trong một chương trình mới của Netflix Hàn Quốc cùng Ji Chang Wook và Nana, Son Ye Jin có dịp nhìn lại những tác phẩm đáng nhớ trong sự nghiệp.

Khi Hạ cánh nơi anh được nhắc tới, nữ diễn viên chia sẻ câu chuyện hậu trường về một phân cảnh từng để lại nhiều ấn tượng với khán giả.

Theo Son Ye Jin, ở thời điểm bắt đầu ghi hình, cô và Hyun Bin mới chỉ nhận được những phần đầu của kịch bản. Cả hai chưa biết toàn bộ diễn biến cũng như mối quan hệ giữa Yoon Se Ri và Ri Jung Hyuk sau đó sẽ phát triển thành một câu chuyện tình yêu như thế nào.

Điều này khiến việc thể hiện những khoảnh khắc tình cảm giữa hai nhân vật trong giai đoạn đầu có phần ngượng ngùng. Cũng chính trong quá trình quay, Son Ye Jin đã đưa ra một đề xuất khác với cách xử lý được viết ban đầu.

Ở phân cảnh Yoon Se Ri gặp lại Ri Jung Hyuk sau khi tháo thiết bị dù lượn, kịch bản ban đầu để hai nhân vật ngồi cạnh nhau, nắm tay rồi đứng dậy. Son Ye Jin lại cho rằng cảm xúc của nhân vật có thể được thể hiện trực tiếp hơn bằng việc Yoon Se Ri chạy tới ôm Ri Jung Hyuk.

Khi được hỏi đây có phải một màn ứng biến hay không, nữ diễn viên xác nhận đó là ý tưởng do cô đề xuất tại trường quay. Son Ye Jin còn hài hước cho rằng nếu lúc ấy không thực hiện cảnh ôm này thì “có lẽ đã gặp rắc rối”.

Sau khi bộ phim lên sóng, khoảnh khắc Yoon Se Ri chạy đến ôm Ri Jung Hyuk trở thành một trong những phân cảnh được nhiều khán giả nhớ đến.

Chi tiết hậu trường được Son Ye Jin tiết lộ sau nhiều năm vì thế tiếp tục thu hút sự chú ý, nhất là khi Hạ cánh nơi anh còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với chính cô và Hyun Bin.

Son Ye Jin tiếp tục hoạt động với dự án Scandal, hợp tác cùng Ji Chang Wook và Nana. Ảnh: STARNEWS

Bộ phim không chỉ là một trong những tác phẩm nổi bật trong sự nghiệp của hai diễn viên mà còn gắn với bước chuyển trong mối quan hệ ngoài đời của họ.

Son Ye Jin và Hyun Bin xác nhận hẹn hò vào năm 2021, kết hôn tháng 3 năm 2022 và đón con đầu lòng vào cuối năm đó. Cặp đôi sau đó khá kín tiếng, hạn chế chia sẻ những thông tin riêng tư về gia đình.

Hạ cánh nơi anh cũng là một trong những bộ phim góp phần đưa tên tuổi Son Ye Jin đến gần hơn với khán giả quốc tế. Trước và sau tác phẩm này, nữ diễn viên ghi dấu ấn qua nhiều dự án như The Classic, A Moment to Remember, Something in the Rain và Thirty-Nine.

Hiện Son Ye Jin tiếp tục hoạt động với dự án Scandal, hợp tác cùng Ji Chang Wook và Nana.

Trong khi đó, câu chuyện về cảnh ôm Hyun Bin một lần nữa khiến Hạ cánh nơi anh được nhắc lại, nhưng lần này từ góc nhìn hậu trường của chính nữ diễn viên đã góp phần tạo nên khoảnh khắc ấy.