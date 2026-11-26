Son Ye Jin là một trong những ngôi sao nhận được nhiều sự quan tâm tại lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 47. Bên cạnh màn xuất hiện nổi bật trên sân khấu cùng Jung Hae In, nữ diễn viên còn khiến khán giả xúc động khi chia sẻ câu chuyện phía sau hậu trường, đặc biệt là tình cảm của những người hâm mộ đã đứng chờ cô giữa thời tiết giá rét.

Son Ye Jin và Jung Hae In tại lễ trao giải Rồng Xanh 2026. (Ảnh Sports Chosun)

Cụ thể, Son Ye Jin đăng tải loạt hình ảnh hậu trường lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 47 trên trang cá nhân. Đi kèm những bức ảnh, bà xã Hyun Bin viết: "Những thiên thần của tôi, những người luôn từ phương xa hay một nơi nào đó đến để gặp tôi".

Trong loạt ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên khoe nhan sắc thanh lịch trong chiếc váy lụa trắng trễ vai. Thiết kế tôn lên vóc dáng cùng bờ vai thanh mảnh, kết hợp với mái tóc dài uốn sóng giúp cô toát lên vẻ đẹp sang trọng, quyến rũ. Dù đã bước sang tuổi 44, Son Ye Jin vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ diện mạo trẻ trung và thần thái cuốn hút.

Đáng chú ý, nữ diễn viên còn đăng tải khoảnh khắc thân thiết bên Jung Hae In. Cả hai từng hợp tác trong bộ phim truyền hình Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi. Tại lễ trao giải năm nay, Son Ye Jin xuất hiện với tư cách người trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc, bởi cô là chủ nhân giải thưởng này tại mùa giải trước. Nữ diễn viên cùng Jung Hae In sánh đôi trên sân khấu, tái hiện hình ảnh cặp đôi từng được đông đảo khán giả yêu mến.

Son Ye Jin chia sẻ ảnh hậu trường bên Jung Hae In ở lễ trao giải Rồng Xanh 2026.

Tuy nhiên, điều khiến công chúng chú ý hơn cả là những chia sẻ đầy tình cảm của Son Ye Jin dành cho người hâm mộ. Cô tiết lộ nhiều khán giả đã bất chấp thời tiết lạnh giá để đứng bên ngoài chờ đợi mình. Khi mở cửa kính và nắm lấy tay những người hâm mộ, nữ diễn viên không khỏi xót xa trước đôi bàn tay lạnh buốt của họ.

"Vào một ngày đặc biệt lạnh như vậy, không biết các bạn đã phải chịu rét thế nào khi đứng bên ngoài chờ đợi. Khi tôi mở cửa kính và nắm lấy tay các bạn, tôi không thể nào quên được đôi bàn tay lạnh buốt ấy", Son Ye Jin viết.

Nữ diễn viên cho biết cô cảm thấy có lỗi vì những gì bản thân có thể làm chỉ là nắm tay, chào hỏi và nói lời cảm ơn. Sau khi trở về nhà, cô tiếp tục đọc những lá thư người hâm mộ gửi tặng. Những dòng tâm sự ấy khiến Son Ye Jin một lần nữa xúc động, cảm thấy trái tim mình như được sưởi ấm.

"Thật sự rất biết ơn và yêu mọi người", nữ diễn viên bày tỏ. Những chia sẻ chân thành nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm trước tình cảm mà Son Ye Jin dành cho người hâm mộ, đồng thời dành lời khen cho cách cô trân trọng sự yêu thương của công chúng.

Son Ye Jin xúc động trước tình cảm của nhiều khán giả dành cho cô.

Tại lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 47, Son Ye Jin và ông xã Hyun Bin cùng tham dự với tư cách trao giải. Đáng chú ý, cả hai không xuất hiện cùng nhau trên sân khấu mà lần lượt sánh đôi với những bạn diễn đáng nhớ trong các bộ phim trước đây. Trong khi Son Ye Jin tái ngộ Jung Hae In, Hyun Bin xuất hiện bên Jung Ryeo Won. Những màn kết hợp đặc biệt này trở thành một trong những khoảnh khắc được chú ý tại sự kiện.