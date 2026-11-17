Mới đây, Sơn Tùng thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên Zach Sang Show - podcast của MC người Mỹ Zach Sang, nơi từng chào đón nhiều nghệ sĩ quốc tế. Đây là lần đầu tiên nam ca sĩ góp mặt trong chương trình, đồng thời đánh dấu cuộc phỏng vấn hoàn toàn bằng tiếng Anh đầu tiên trong sự nghiệp. Sự xuất hiện này không chỉ mở ra một cuộc trò chuyện thú vị về hành trình âm nhạc của giọng ca gốc Thái Bình mà còn mang đến một khoảnh khắc đặc biệt dành cho khán giả Việt Nam.

Sơn Tùng thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên Zach Sang Show - podcast của MC người Mỹ Zach Sang.

Đáng chú ý, trong cuộc trò chuyện, Sơn Tùng khiến người hâm mộ quê nhà không khỏi thích thú khi bất ngờ nhắc đến em trai MONO. Cụ thể, khi được đề nghị giới thiệu một nghệ sĩ Việt Nam, nam ca sĩ đã không ngần ngại gọi tên em trai mình và dành cho người thân những lời chia sẻ đầy tự hào.

"Em ấy cũng là một nghệ sĩ. Tôi rất vui vì em ấy đã tạo dựng được vị thế riêng của mình tại Việt Nam. Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc cho em ấy", Sơn Tùng chia sẻ.

Nguồn video: Zach Sang Show.

Dù chỉ là một đoạn hội thoại ngắn, câu trả lời của giọng ca Hãy Trao Cho Anh nhanh chóng trở thành chi tiết được khán giả quan tâm. Thay vì lựa chọn một cái tên đình đám khác của Vpop, Sơn Tùng đã nhắc đến MONO như một đại diện cho âm nhạc Việt Nam. Đặc biệt, cách nam ca sĩ nói về em trai không đơn thuần dừng lại ở việc giới thiệu một nghệ sĩ, mà còn thể hiện niềm vui khi chứng kiến người thân từng bước tạo dựng được con đường riêng.

Đối với những khán giả theo dõi hành trình của hai anh em, đây có lẽ là một khoảnh khắc không quá xa lạ nhưng vẫn đủ sức tạo nên cảm xúc đặc biệt. Bởi lẽ, kể từ khi MONO chính thức ra mắt thị trường âm nhạc, mối quan hệ giữa hai anh em luôn nhận được sự quan tâm nhất định từ công chúng.

Năm 2022, MONO chính thức debut với album đầu tay 22, đánh dấu bước đi đầu tiên trên con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Ngay từ thời điểm công bố danh tính, nam ca sĩ đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý bởi là em trai của Sơn Tùng - một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn tại Vpop.

Sự quan tâm dành cho MONO ngay từ những ngày đầu vừa là lợi thế, vừa đặt ra không ít áp lực. Một mặt, cái tên Sơn Tùng giúp công chúng tò mò và chú ý hơn đến màn ra mắt của nam ca sĩ trẻ. Mặt khác, việc có một người anh sở hữu vị thế đặc biệt trong làng nhạc cũng khiến MONO khó tránh khỏi những phép so sánh, từ ngoại hình, phong cách trình diễn cho đến màu sắc âm nhạc.

Sơn Tùng khiến người hâm mộ quê nhà không khỏi thích thú khi bất ngờ nhắc đến em trai MONO.

Tuy nhiên, thay vì lựa chọn đi theo hình ảnh đã quá quen thuộc của anh trai, MONO từng bước định hình phong cách riêng. Với những sản phẩm như Waiting For You, Em Là hay Em Xinh, nam ca sĩ cho thấy định hướng âm nhạc mang màu sắc trẻ trung, hiện đại, kết hợp cùng phong cách trình diễn giàu năng lượng.

Đặc biệt, Waiting For You trở thành một trong những dấu ấn đáng nhớ trong giai đoạn đầu sự nghiệp của MONO. Ca khúc lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội, góp phần đưa tên tuổi nam ca sĩ đến gần hơn với khán giả đại chúng. Từ một gương mặt được biết đến nhờ mối liên hệ với Sơn Tùng, MONO dần có thêm những dấu ấn riêng để khán giả nhận diện.

Tất nhiên, hành trình khẳng định bản thân của MONO vẫn còn nhiều chặng đường phía trước. Song, những bước đi ban đầu cho thấy nam ca sĩ đang nỗ lực xây dựng sự nghiệp bằng chính sản phẩm, cá tính và lựa chọn nghệ thuật của mình.

MONO dần thoát được cái mác "em trai Sơn Tùng" để tạo dựng cho mình vị thế riêng trong làng nhạc Việt.

Trong câu chuyện lần này, điều khiến khán giả chú ý không chỉ nằm ở việc Sơn Tùng nhắc đến MONO trên một chương trình quốc tế, mà còn ở cách anh nhìn nhận thành quả của em trai. Cụm từ "tạo dựng được vị thế riêng" phần nào cho thấy Sơn Tùng ghi nhận hành trình mà MONO đã trải qua, đặc biệt là nỗ lực bước ra khỏi những so sánh để xây dựng dấu ấn cá nhân.

Với một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng như Sơn Tùng, mỗi lần nhắc đến người thân trước công chúng đều dễ dàng trở thành chủ đề được bàn luận. Tuy nhiên, thay vì đặt em trai dưới ánh hào quang của mình, nam ca sĩ dành sự ghi nhận cho những gì MONO đã tự mình đạt được.

Sơn Tùng bày tỏ niềm tự hào trước thành công của em trai.