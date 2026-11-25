Mới đây, ca sĩ Sơn Tùng M-TP đã đăng tải poster quảng bá sản phẩm âm nhạc mới mang tên Supercar trên trang trang cá nhân. Theo thông tin được nam ca sĩ công bố, sản phẩm âm nhạc dự kiến ra mắt vào tối ngày 3/12.

Bên cạnh hình ảnh Sơn Tùng ngồi trên một chiếc xích lô được trang trí cầu kỳ, sự xuất hiện của loạt siêu xe phía sau cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người yêu ôtô.

Ảnh quảng bá MV mới của Sơn Tùng M-TP vừa được đăng tải cùng 3 mẫu siêu xe. Ảnh: Sơn Tùng M-TP.

Quan sát poster, có thể nhận thấy ít nhất 3 chiếc xe thể thao hiệu suất cao.

Dựa trên thiết kế ngoại thất, những mẫu xe này có nhiều nét tương đồng với Ferrari 296 GTB, Lamborghini Huracan và Ferrari SF90 Stradale. Tuy nhiên đây mới chỉ là phỏng đoán từ hình ảnh, chưa có xác nhận chính thức về danh tính từng mẫu xe.

Chiếm diện tích lớn nhất trong poster là chiếc siêu xe màu xanh da trời nhạt nằm ngay phía sau Sơn Tùng M-TP. Thiết kế cụm đèn pha kéo dài, cản trước cùng những đường nét trên nắp ca-pô khá tương đồng với Ferrari 296 GTB có mức giá khởi điểm khoảng 21-23 tỷ đồng.

Đây là mẫu siêu xe sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid được Ferrari giới thiệu vào năm 2021. Khác với nhiều dòng Ferrari sử dụng động cơ V8 hay V12 truyền thống, 296 GTB trang bị động cơ V6 tăng áp kép dung tích 3.0L, kết hợp motor điện.

Năm 2025, giá khởi điểm của một chiếc 296 GTB từng được tiết lộ khoảng 21-23 tỷ đồng. Ảnh: Ferrari.

Hệ truyền động này sản sinh tổng công suất đến 830 mã lực, cho phép xe tăng tốc 0-100 km/h trong 2,9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa trên 330 km/h.

Phía sau chiếc Ferrari màu xanh nhạt là một siêu xe mang tông màu xám xanh quân đội. Thiết kế đầu xe góc cạnh, cụm đèn pha dạng chữ Y cùng những hốc hút gió lớn gợi liên tưởng đến Lamborghini Huracan, giá khởi điểm 24-35 tỷ đồng tùy phiên bản.

Dòng Huracan nổi tiếng với động cơ V10 hút khí tự nhiên dung tích 5.2L. Tùy phiên bản, công suất và khả năng tăng tốc có sự khác biệt. Ví dụ chiếc Huracan EVO sử dụng hệ dẫn động 4 bánh có công suất 640 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 2,9 giây.

Tuy nhiên từ góc chụp trên poster, chưa đủ cơ sở để xác định chính xác phiên bản Huracan xuất hiện phía sau nam ca sĩ.

Chiếc Huracan Evo từng xuất hiện tại Việt Nam có sức mạnh đến 640 mã lực. Ảnh: Anh Xuân.

Ở góc phải bức ảnh là một chiếc siêu xe màu vàng cũng xuất hiện nhưng phần lớn thân xe đã nằm ngoài khung hình. Những chi tiết có thể quan sát gồm một phần thân xe, hốc gió, đường nét thân vỏ và logo thương hiệu. Với kiểu dáng hốc gió ở thân, đây có thể là chiếc SF90 Stradale. Song với góc ảnh hẹp, khó có thể khẳng định liệu mẫu xe xuất hiện ở poster có phải là chiếc siêu xe trị giá hơn 34 tỷ đồng hay không.

Nếu đúng là SF90 Stradale, đây sẽ là một trong những mẫu Ferrari mạnh nhất góp mặt trong poster. SF90 Stradale sử dụng động cơ V8 tăng áp kép dung tích 4.0L kết hợp 3 motor điện, sản sinh tổng công suất khoảng 1.000 mã lực. Hệ truyền động PHEV đi cùng hệ dẫn động 4 bánh, giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 2,5 giây.

Chiếc Ferrari SF90 Stradale từng xuất hiện tại Việt Nam cùng gói nâng cấp Assetto Fiorano. Ảnh: TNTBros.

Trước đó, Sơn Tùng M-TP từng đưa mẫu xe thể thao cổ điển DeLorean DMC-12 vào MV Come My Way phát hành hồi tháng 5. Mẫu xe này gây chú ý nhờ thiết kế cửa cánh chim cùng ngoại hình gắn liền với loạt phim Back to the Future.

Với bài hát dự kiến ra mắt ngày 3/12, nam ca sĩ dường như tiếp tục sử dụng hình ảnh ôtô làm điểm nhấn trong hoạt động quảng bá. Danh tính và số lượng xe thực sự xuất hiện trong MV sẽ cần chờ thêm những hình ảnh chính thức để xác nhận.