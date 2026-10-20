Sơn Tùng M-TP trở thành đại sứ đầu tiên của Oppo Find X series

Cột mốc này đánh dấu bước tiến mới trong hành trình phát triển dòng smartphone cao cấp của Oppo, đồng thời mở ra sự kết hợp giữa 2 bản thể đều không ngừng vượt qua giới hạn: Một nghệ sĩ luôn đặt ra tiêu chuẩn mới cho chính mình và một dòng flagship luôn theo đuổi những chuẩn mực cao hơn của nhiếp ảnh di động.

Đôi mắt của Finder: Khi nghệ sĩ đi tìm chuẩn mực nguyên bản

“Finder” là những người luôn khao khát tìm kiếm, khám phá và trân trọng vẻ đẹp nguyên bản của thế giới. Điều làm nên một Finder đích thực không nằm ở những gì họ sở hữu, mà ở lăng kính họ dùng để nhìn cuộc sống.

Nhìn lại hành trình nghệ thuật hơn một thập kỷ, Sơn Tùng M-TP là minh chứng sống động cho tinh thần ấy. Trong từng sản phẩm, anh luôn cho thấy đôi mắt của một Finder: Duy mỹ, tinh tế và khắt khe. Thay vì lặp lại những công thức đã thành công, nam nghệ sĩ không ngừng tìm kiếm hướng thể hiện mới mà vẫn giữ trọn dấu ấn cá nhân.

Qua ống kính Find X10 series, người dùng được gặp một Sơn Tùng M-TP chưa từng thấy: Say mê khám phá, chân thật và tự do

Tinh thần ấy tiếp tục được khẳng định qua Come My Way - sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Sơn Tùng M-TP vào tháng 5. Bên cạnh việc thử nghiệm chất liệu Afrobeats và hợp tác cùng rapper quốc tế Tyga, anh còn đưa các giá trị văn hóa Việt vào ngôn ngữ hình ảnh đương đại, từ mặt nạ Xuân Phả, hình tượng rồng thời Lý đến những khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Phía sau mỗi khung hình là sự chăm chút đến từng gam màu, ánh sáng và biểu tượng. Đó là đôi mắt trân trọng những điều nhỏ bé nhưng luôn mang tầm nhìn lớn lao, và chỉ chấp nhận những gì thật sự xứng đáng.

Sơn Tùng M-TP không ngừng tìm kiếm hướng thể hiện mới mà vẫn giữ trọn dấu ấn cá nhân.

Giờ đây, đôi mắt ấy bước sang hành trình mới. Rời xa ánh đèn sân khấu, Sơn Tùng M-TP hòa mình vào thiên nhiên rộng lớn, từ những dãy núi hùng vĩ, hồ nước rộng lớn đến cánh rừng nguyên sinh. Nơi đó không có kịch bản hay khuôn hình được sắp đặt cầu kỳ, chỉ có một Finder say mê khám phá, chân thật và tự do, để đôi mắt mình dẫn lối. Sự kết hợp hài hòa giữa hình ảnh nghệ sĩ chuyên nghiệp và khoảnh khắc tự do khám phá tạo nên một Sơn Tùng M-TP đa chiều, vượt qua giới hạn của chính mình và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khán giả.

Find X10 series: Bước tiến mới hướng đến chuẩn mực “Thật như mắt thấy”

Nếu Sơn Tùng M-TP luôn chọn vượt qua giới hạn của chính mình trong âm nhạc, thì Find X series cũng là nơi Oppo liên tục thách thức những chuẩn mực của nhiếp ảnh di động. Ở phân khúc flagship, người dùng không chỉ tìm kiếm một chiếc điện thoại chụp ảnh đẹp. Họ cần thiết bị đủ tin cậy, có khả năng ghi lại trọn vẹn những khoảnh khắc quan trọng nhất. Đó cũng là bài toán mà Oppo kiên trì theo đuổi qua từng thế hệ Find X.

Ngay từ cái tên, Find X series mang trong mình tinh thần “tìm kiếm”: Tìm kiếm giới hạn mới, tìm kiếm chuẩn mực cao hơn và tìm kiếm trải nghiệm toàn diện nhất cho người dùng. Tinh thần ấy được Oppo hiện thực hóa qua từng thế hệ bằng hành trình nâng cấp không ngừng nghỉ - nơi mỗi sản phẩm mới đều lấy thành công của thế hệ trước làm điểm khởi đầu để tiến xa hơn.

Sau dấu ấn từ Find X8 và Find X9, Oppo tiếp tục khẳng định sự đầu tư nghiêm túc vào phân khúc flagship cao cấp, từ hệ thống camera tele tiềm vọng kép trên Find X8 Pro đến camera tele Hasselblad 200MP và bộ ống kính tăng tiêu cự trên thế hệ Find X9. Tháng 5, Oppo lần đầu tiên mang phân khúc Ultra về Việt Nam với Find X9 Ultra, hoàn thiện dải flagship và khẳng định cam kết đầu tư lâu dài vào thị trường Việt Nam và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng Việt. Mỗi thế hệ Find X đều mang đến những nâng cấp đáng chú ý, đưa trải nghiệm nhiếp ảnh trên smartphone đến gần hơn với máy ảnh chuyên nghiệp.

Viết tiếp hành trình bứt phá mọi giới hạn, Find X10 series đánh dấu bước nhảy vọt khi kết hợp thiết kế tinh tế cùng hệ thống camera kép 200MP đầu tiên trong phân khúc, được đồng chế tác cùng Hasselblad. Sức mạnh phần cứng vượt trội này được khai thác tối đa nhờ thuật toán hình ảnh chân thực Lumo. Giải pháp này là kết tinh giữa chuyên môn nhiếp ảnh của Oppo, chế độ "bậc thầy” Hasselblad và sự hỗ trợ chuẩn xác từ bảng chỉnh màu Lumo. Tất cả cùng cộng hưởng để mang đến những khung hình với độ chi tiết sắc nét, màu sắc chuẩn xác và sắc độ tự nhiên nhất. Dù là tông màu da, bề mặt vật thể hay độ tương phản bối cảnh, mọi khoảnh khắc được Find X10 series lưu giữ trọn vẹn, chân thực đúng với lăng kính thị giác của bạn.

Find X10 series đánh dấu bước nhảy vọt khi kết hợp thiết kế tinh tế cùng hệ thống camera kép 200MP đầu tiên trong phân khúc, được đồng chế tác cùng Hasselblad.

Không dừng ở nhiếp ảnh, Find X10 series còn mở rộng khả năng sáng tạo với nâng cấp đáng chú ý về quay video. Trên Find X10 Pro Max, cả 3 camera sau đều hỗ trợ quay video 4K 120 fps và 8K 30 fps, trong khi Find X10 mang khả năng tương tự lên 2 camera 200MP. Find X10 series cũng giới thiệu tính năng quay Open Gate, sử dụng toàn bộ diện tích cảm biến để ghi lại nhiều khung cảnh hơn, mang đến cho nhà sáng tạo sự tự do tối đa để điều chỉnh lại khung hình cho các định dạng ngang, dọc hoặc định dạng khác trong khâu hậu kỳ.

Với thông điệp “Thật như mắt thấy”, Find X10 series không chỉ nâng cấp thông số, mà còn đưa nhiếp ảnh di động chạm đến mục tiêu ghi lại cuộc sống đúng như cách đôi mắt con người cảm nhận, chân thực, sắc nét, giữ trọn màu sắc và nguyên bản ở mọi tiêu cự.

Sơn Tùng M-TP và Oppo Find X series: Khi những người tiên phong gặp nhau

Khi đặt công nghệ cạnh nghệ thuật, hiếm có cuộc gặp gỡ nào mang tính cộng hưởng mạnh mẽ như giữa Sơn Tùng M-TP và Oppo Find X10 series. Đây không đơn thuần là sự đồng hành, mà là cuộc giao thoa của hai bản thể cùng chung tinh thần không ngừng bứt phá và vượt qua những giới hạn quen thuộc. Nếu Sơn Tùng M-TP luôn làm mới mình để mở ra hướng đi khác biệt cho âm nhạc Việt, thì Find X10 series cũng phá vỡ giới hạn phần cứng để thiết lập chuẩn mực mới cho nhiếp ảnh di động.

Việc Sơn Tùng M-TP trở thành đại sứ thương hiệu đầu tiên của Find X series tại Việt Nam đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình đưa dòng flagship cao cấp của Oppo đến gần hơn với người dùng. Sự đồng hành này được xây dựng trên những giá trị chung: Tư duy thẩm mỹ tinh tế, tinh thần khám phá và khát khao theo đuổi những tiêu chuẩn cao nhất.

Đồng hành cùng Sơn Tùng M-TP, Oppo mong muốn truyền cảm hứng để mỗi người trở thành một Finder trong hành trình của mình.

Sự kiện ra mắt Oppo Find X10 series tại thị trường Việt Nam diễn ra vào ngày 28/10. Thông qua thế hệ flagship mới nhất, Oppo mong muốn khơi dậy tinh thần "Finder" bên trong mỗi người dùng, truyền cảm hứng để mỗi người tự tin bước ra khỏi vùng an toàn và dùng chính lăng kính độc bản của mình để lưu giữ vẻ đẹp chân thật nhất của thế giới.