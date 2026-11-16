Sơn Tùng M-TP: 'Tôi muốn dạo chơi với âm nhạc như một người nghệ sĩ thực thụ'

Sau hơn 13 năm hoạt động nghệ thuật, Sơn Tùng M-TP thừa nhận bản thân không còn hứng thú với việc lặp lại những lối mòn cũ. Nhận thấy thời gian trôi qua nhanh chóng, giọng ca 32 tuổi muốn dồn toàn bộ tâm sức cho chặng đường mới trước khi quá muộn.

Ở giai đoạn hiện tại, mục tiêu lớn nhất của nam ca sĩ là phá vỡ những giới hạn quen thuộc để tận hưởng âm nhạc một cách trọn vẹn. “Tôi muốn dạo chơi với âm nhạc như một người nghệ sĩ thực thụ, không suy nghĩ quá nhiều về thành công, danh tiếng hay tiền bạc”, anh bày tỏ.

Để chuẩn bị cho kế hoạch tiếp cận khán giả quốc tế, Sơn Tùng M-TP đã dành khoảng khoảng 4 đến 5 năm qua để trau dồi tiếng Anh. Nam nghệ sĩ xem ngoại ngữ là cầu nối trực tiếp với người nghe toàn cầu, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào phiên dịch viên như lần hợp tác cùng rapper Snoop Dogg tại thời điểm năm 2019.

Sơn Tùng M-TP trong lần hợp tác cùng rapper Snoop Dogg vào năm 2019.

Sự chuẩn bị này được thể hiện qua đĩa đơn Come My Way - dự án đánh dấu bước tiến đầu tiên trên hành trình vươn ra thị trường thế giới. Lý giải về màn hợp tác cùng Tyga, anh nhận thấy nam rapper có nguồn năng lượng đồng điệu với bài hát lần này.

Rapper Tyga góp giọng trong đĩa đơn “Come My Way” của Sơn Tùng M-TP.

Sản phẩm lần này còn ghi nhận bước thử nghiệm mới khi pha trộn dòng nhạc Afrobeats cùng Hip-Hop và âm hưởng dân gian Việt Nam. Cảm nhận được nét tương đồng về nhịp điệu lẫn giai điệu giữa Afrobeats và nhạc Việt, giọng ca sinh năm 1994 đã tìm đến nhà sản xuất từng nhận đề cử Grammy Marvey Muziqyue để hoàn thiện bản phối.

Do toàn bộ phần lời được viết bằng tiếng Anh, nam ca sĩ chú trọng đưa dấu ấn quê hương vào phần hình ảnh. Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Phương Vũ (nhóm AntiantiArt), MV đã lồng ghép biểu tượng chim Lạc cùng mặt nạ dân gian Xuân Phả nhằm giới thiệu bản sắc Việt đến khán giả quốc tế.

Hình ảnh chim Lạc được đưa vào MV nhằm giới thiệu văn hóa Việt Nam.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Sơn Tùng M-TP tâm sự rằng niềm đam mê âm nhạc của mình vốn được nuôi dưỡng từ thuở nhỏ. Từ những buổi văn nghệ thời mẫu giáo cùng thói quen ca hát, bắt chước các nghệ sĩ đi trước, năng khiếu ấy dần bộc lộ và rồi được mẹ đăng ký cho sinh hoạt tại Nhà văn hóa Thiếu nhi để rèn luyện bản lĩnh sân khấu.

Sơn Tùng M-TP lúc nhỏ.

Tuy nhiên, bước ngoặt sự nghiệp chỉ thực sự diễn ra vào những năm cấp Ba, khi chàng trai trẻ quyết định đi ngược lại kỳ vọng của gia đình về một công việc ổn định để theo đuổi ca hát chuyên nghiệp. Khi mẹ từ chối mua máy tính vì lo ngại con trai xao nhãng chuyện học hành, chính người chú trong nhà đã đặt niềm tin và tặng anh chiếc máy tính đầu tiên.

Anh gọi đây là món quà lớn nhất cuộc đời giúp bản thân bắt đầu hành trình tự sáng tác. Dù chính thức ra mắt năm 2012, phải đến khi ca khúc Em của ngày hôm qua phát hành năm 2013, bố mẹ mới thực sự thay đổi góc nhìn và ủng hộ lựa chọn của con trai. Đến nay, bài hát này vẫn luôn được chọn làm tiết mục khép lại mọi đêm diễn.

Kết thúc bài phỏng vấn, nam ca sĩ gói gọn tâm thế đối diện thử thách bằng câu “nếu không phải bây giờ thì là bao giờ”, đồng thời hy vọng công chúng sẽ nhớ đến mình như một người không ngừng tự làm mới bản thân. “Khi chúng ta do dự về một điều gì đó, nghĩa là nó thực sự quan trọng với ta. Hãy ngừng suy nghĩ quá nhiều và bắt tay vào làm”, Sơn Tùng M-TP khẳng định.