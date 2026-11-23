Sau khi Sơn Tùng M-TP đồng loạt thay đổi ảnh đại diện trên mạng xã hội thành một chiếc xích lô vào tối 22/11 thì đến trưa 23/11, chiếc xích lô mô mang bảng tên Son Tung M-TP đã chính thức đổ bộ tại Bưu điện TP.HCM. Màn "đánh úp" của "Sếp" nhanh chóng khiến netizen "đứng ngồi không yên", đông đảo Sky (cộng đồng người hâm mộ của Sơn Tùng M-TP) ráo riết rủ nhau lên đồ ghé check-in.

Sơn Tùng M-TP đưa chiếc xích lô trong ảnh đại diện bước ra đời thực, tạo tọa độ "sống ảo" cho fan.

Còn nhớ vào cuối năm 2024, Sơn Tùng từng khiến dân mạng "dậy sóng" khi chia sẻ ngồi trên chiếc xích lô đi dạo quanh Hồ Tây (Hà Nội). Và sau 2 năm, Sơn Tùng và "xích lô" lại "về bên nhau", trở thành từ khóa "gây sốt".

Chiếc xích lô Sơn Tùng đi vào năm 2024.

Chiếc xích lô của Sơn Tùng gửi đến fan được thiết kế theo mô phỏng cơ bản của chiếc xe anh từng đi, gồm ghế cho người lái và ghế cho khách, mái che màu đỏ nhưng cách điệu hơn. Đan xen giữa yếu tố truyền thống về phương tiện xe 3 bánh lâu đời, phần khung sườn trở nên nổi bật, mang nét đẹp đường phố phương Tây khi được trang trí bằng những miếng dán chữ graffiti ghi tên loạt hit của nam ca sĩ.

Chiếc xích lô xuất hiện nổi bật tại Bưu điện TP.HCM. Ảnh: SKY UNION

Đáng chú ý, chiến dịch quảng bá hình ảnh của Sơn Tùng M-TP càng thêm ý nghĩa khi được thực hiện vào dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Việc đặt chiếc xích lô tại "trạm trung chuyển", cửa ngõ du lịch, giao lưu văn hóa, đón tiếp đông đảo khách du lịch mỗi ngày giúp hình ảnh này được lan tỏa mạnh mẽ hơn. Thông qua những hình ảnh được Sky chia sẻ, nhiều khách nước ngoài cũng bày tỏ sự tò mò và dừng chân chụp ảnh kỷ niệm, được hướng dẫn viên giới thiệu thêm về chiếc xe có kích cỡ khủng.

Cận cảnh từng chi tiết trên chiếc xích lô. - Ảnh: SKY UNION

Chiếc xích lô lung linh hơn khi về đêm, đảm bảo fan có thể "săn" ảnh đẹp vào mọi thời điểm. - Ảnh: @micohihi

Đặc biệt, theo tiết lộ từ ê-kíp, hoạt động này là "phát súng" mở đường cho kế hoạch ra mắt sản phẩm âm nhạc mới của Sơn Tùng M-TP. Thời gian qua, nam ca sĩ liên tục có những động thái gây chú ý khi nhá hàng ca khúc mới có tên bắt đầu bằng chữ S, đồng thời hé lộ quá trình thu âm đang gần hoàn tất, chuẩn bị bước vào giai đoạn ghi hình.

Trong khi đó, danh tính về nghệ sĩ sẽ bắt tay cùng Sơn Tùng cũng được các "thám tử online" khoanh vùng và dự đoán là nhóm nhạc nam Hàn Quốc LNGSHOT. Bởi lẽ, trong một cuộc phỏng vấn thực hiện hồi tháng 8/2026 cùng ê-kíp Head In The Clouds 2026 tổ chức tại Los Angeles (Mỹ), Sơn Tùng M-TP tiết lộ rằng, nếu ở vị trí của một khán giả và chỉ được xem một nghệ sĩ, anh sẽ chọn phần trình diễn của LNGSHOT. Lý do là vì các chàng trai của nhóm nhạc idol K-Pop không chỉ tài năng mà còn là "người một nhà" của Jay Park - người bạn ngoại quốc thân thiết của anh.

Đến giữa tháng 11, Sơn Tùng tiếp tục thả tim, để lại bình luận - với hành động chúc mừng - trong bài đăng của Jay Park khi LNGSHOT thắng giải Tân binh của năm tại Melon Music Awards 2026 (MMA 2026).

Nối tiếp thành công của Come My Way, dự án hợp tác quốc tế tiếp theo của Sơn Tùng khiến fan háo hức chờ đợi.