Trong cuộc phỏng vấn với Zach Sang Show, Sơn Tùng M-TP nhận được câu hỏi về cảm giác khi được gọi là “Hoàng tử V-pop”. Trước cách gọi này, nam ca sĩ không giấu sự bất ngờ và cho rằng đây là một danh xưng quá lớn lao đối với bản thân.

Sơn Tùng M-TP chia sẻ quan điểm về danh xưng “Hoàng tử V-Pop” trong cuộc phỏng vấn trên Zach Sang Show.

“Nghe to tát quá bạn ơi. Danh xưng đó thực sự quá lớn lao đối với tôi. Tôi không dám, bạn biết đấy, nhận lấy một cái tên như vậy đâu”, Sơn Tùng chia sẻ. Thay vì tự đặt mình vào một danh xưng được truyền thông và khán giả dành tặng, giọng ca Hãy Trao Cho Anh cho biết anh chỉ muốn là chính mình và tiếp tục dành những gì tốt nhất cho âm nhạc.

Đáng chú ý, Sơn Tùng cũng bộc bạch quan niệm về thành công sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Nam ca sĩ cho rằng âm nhạc không đơn thuần là công việc mà đã trở thành một phần bản sắc của mình. “Âm nhạc không chỉ là thứ tôi làm, âm nhạc chính là con người tôi. Và âm nhạc đã nhào nặn nên từng phần con người tôi của ngày hôm nay”, anh nói.

Ở thời điểm hiện tại, Sơn Tùng không còn quá đặt nặng những định nghĩa thành công từ bên ngoài. Anh chia sẻ: “Tôi không muốn trở thành một người mà xã hội định nghĩa là thành công. Tôi muốn thành công theo cách của riêng mình”. Nam ca sĩ thậm chí hình dung về tương lai với một cuộc sống giản dị, chỉ cần một ngôi nhà nhỏ, một chiếc giường và một chiếc máy tính, giống như nơi anh bắt đầu hành trình âm nhạc.

Với Sơn Tùng, điều quan trọng nhất vẫn là sức khỏe và khả năng duy trì cảm xúc để tiếp tục sáng tác. Khi được hỏi về ước mơ lớn nhất, nam ca sĩ không nhắc đến những cột mốc danh tiếng hay thành tựu cá nhân mà trả lời rằng anh mong khán giả sẽ yêu âm nhạc nhiều hơn nữa.

“Tôi muốn chứng minh với các bạn rằng: Này, tôi làm được đấy!”, Sơn Tùng bày tỏ. Anh cũng tiết lộ vẫn còn rất nhiều ca khúc chưa được phát hành, như một lời hé lộ rằng hành trình âm nhạc của mình vẫn còn nhiều điều để chờ đợi.

Sau nhiều năm hoạt động và trở thành một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng hàng đầu V-pop, Sơn Tùng vẫn không muốn để những danh xưng định nghĩa con người mình. Với nam ca sĩ, điều đáng giá hơn cả là được tiếp tục làm nhạc, được khán giả yêu thương và có thể sống đúng với lựa chọn nghệ thuật của bản thân.