Thực tế, Sơn Tùng không phải đến năm 2026 mới bắt đầu có những bước đi hướng ra thế giới. Năm 2019, nam ca sĩ từng gây chú ý khi hợp tác với rapper người Mỹ Snoop Dogg trong ca khúc Hãy Trao Cho Anh. Sự xuất hiện của một tên tuổi lớn trong làng hip-hop quốc tế giúp sản phẩm nhận được sự quan tâm từ khán giả ngoài Việt Nam, đồng thời mở ra một hướng tiếp cận mới cho âm nhạc của Sơn Tùng.

Sơn Tùng M-TP và rapper Snoop Dogg trong MV Hãy Trao Cho Anh phát hành năm 2019.

Đến tháng 5/2026, nam ca sĩ tiếp tục thực hiện màn kết hợp với rapper Tyga trong Come My Way. Ca khúc được sáng tác bởi Sơn Tùng M-TP, Tyga và nhà sản xuất Marvey Muziqyue - người từng được đề cử Grammy. Khác với những sản phẩm trước, lần này Sơn Tùng thử nghiệm Afrobeats, kết hợp chất liệu âm nhạc Việt Nam với màu sắc hip-hop quốc tế.

Đáng chú ý, Come My Way không chỉ là một màn kết hợp với nghệ sĩ nước ngoài. Trong cuộc phỏng vấn với Forbes, Sơn Tùng cho biết anh muốn đưa âm nhạc của mình đến với thế giới, đồng thời sử dụng tiếng Anh như một công cụ để kết nối với khán giả quốc tế. Nam ca sĩ cũng chủ động đưa các biểu tượng văn hóa Việt Nam vào MV, trong đó có hình tượng Chim Lạc và mặt nạ dân gian Xuân Phả. Với anh, việc giới thiệu bản thân với khán giả nước ngoài không đồng nghĩa với việc phải đánh mất nguồn cội.

Về hiệu ứng, Come My Way từng đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng YouTube tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo dữ liệu thống kê của MusicRank, ca khúc từng xuất hiện trên bảng xếp hạng tại 21 thị trường, với thứ hạng cao nhất ở một số quốc gia như Singapore, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đức. Đây là tín hiệu cho thấy sản phẩm đã có độ tiếp cận nhất định bên ngoài Việt Nam. Tuy nhiên, thành tích trên các bảng xếp hạng nền tảng tại từng quốc gia không đồng nghĩa với việc ca khúc đã tạo được sức ảnh hưởng rộng rãi trong thị trường âm nhạc quốc tế.

Sơn Tùng M-TP kết hợp rapper Tyga trong MV Come My Way.

Một dấu mốc khác trong hành trình này là việc Sơn Tùng xuất hiện trên Forbes vào ngày 15/11/2026. Bài viết giới thiệu nam ca sĩ là một trong những nghệ sĩ hàng đầu của V-pop, đồng thời đề cập đến tham vọng tiến sâu hơn vào thị trường phương Tây. Một ngày sau, anh tiếp tục góp mặt trong Zach Sang Show với cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh đầu tiên trong sự nghiệp, kéo dài hơn 40 phút. Tại đây, Sơn Tùng nhìn lại hành trình hoạt động nghệ thuật, những lần hợp tác với Snoop Dogg, Tyga và mong muốn tiếp tục thử nghiệm các thể loại âm nhạc mới.

Sơn Tùng M-TP trong cuộc phỏng vấn trên Zach Sang Show.

Đồng thời, Sơn Tùng M-TP đã hé lộ kế hoạch âm nhạc trong thời gian tới. Nam ca sĩ cho biết đang ấp ủ nhiều ca khúc chưa phát hành, trong đó có một sản phẩm gần như hoàn tất phần âm thanh. Anh cũng tiết lộ chuẩn bị ghi hình MV mới tại Hàn Quốc, song vẫn giữ kín tên ca khúc và thời điểm ra mắt.

Những chia sẻ này cho thấy Come My Way có thể chưa phải bước đi duy nhất trong hành trình hướng ra thị trường quốc tế của Sơn Tùng. Sau màn kết hợp cùng Tyga và cuộc phỏng vấn hoàn toàn bằng tiếng Anh với truyền thông Mỹ, khán giả có thêm lý do chờ đợi những dự án tiếp theo của nam ca sĩ, đặc biệt là sản phẩm được hé lộ sẽ thực hiện tại Hàn Quốc.