Sơn Tùng M-TP chính thức trở thành đại sứ đầu tiên của OPPO Find X Series: Khai mở chuẩn mực 'Thật Như Mắt Thấy'

Đồng hành cùng thế hệ Find X10 Series sắp ra mắt, cột mốc này đánh dấu bước tiến mới trong hành trình phát triển dòng smartphone cao cấp của OPPO, đồng thời mở ra sự kết hợp giữa hai bản thể đều không ngừng vượt qua giới hạn.

Đôi mắt của Finder - Khi người nghệ sĩ đi tìm những chuẩn mực nguyên bản

“Finder” là những người luôn khao khát tìm kiếm, khám phá và trân trọng vẻ đẹp nguyên bản của thế giới. Điều làm nên một Finder đích thực không nằm ở những gì họ sở hữu, mà ở lăng kính họ dùng để nhìn cuộc sống. Nhìn lại hành trình nghệ thuật hơn một thập kỷ, Sơn Tùng M-TP là minh chứng sống động cho tinh thần ấy. Trong từng sản phẩm, anh luôn cho thấy đôi mắt của một Finder: duy mỹ, tinh tế và khắt khe.

Qua ống kính Find X10 Series, người dùng được gặp một Sơn Tùng M-TP chưa từng thấy: say mê khám phá, chân thật và tự do

Find X10 Series – Bước tiến mới hướng đến chuẩn mực nhiếp ảnh “Thật Như Mắt Thấy”

Nếu Sơn Tùng M-TP luôn chọn vượt qua giới hạn của chính mình trong âm nhạc, thì Find X Series cũng là nơi OPPO liên tục thách thức những chuẩn mực của nhiếp ảnh di động. Ở phân khúc flagship, người dùng không chỉ tìm kiếm một chiếc điện thoại chụp ảnh đẹp. Họ cần một thiết bị đủ tin cậy có khả năng ghi lại trọn vẹn những khoảnh khắc quan trọng nhất. Đó cũng là bài toán mà OPPO kiên trì theo đuổi qua từng thế hệ Find X.

Ngay từ cái tên, Find X Series đã mang trong mình tinh thần “tìm kiếm”: tìm kiếm giới hạn mới, tìm kiếm chuẩn mực cao hơn và tìm kiếm trải nghiệm toàn diện nhất cho người dùng. Tinh thần ấy được OPPO hiện thực hóa qua từng thế hệ bằng một hành trình nâng cấp không ngừng nghỉ, nơi mỗi sản phẩm mới đều lấy thành công của thế hệ trước làm điểm khởi đầu để tiến xa hơn.

Viết tiếp hành trình bứt phá mọi giới hạn, Find X10 Series đánh dấu bước nhảy vọt toàn diện khi kết hợp thiết kế tinh tế cùng Hệ thống camera kép 200MP đầu tiên trong phân khúc, được đồng chế tác cùng Hasselblad. Sức mạnh phần cứng vượt trội này được khai thác tối đa nhờ Thuật toán Hình ảnh Chân thực LUMO. Giải pháp này là kết tinh giữa chuyên môn nhiếp ảnh của OPPO, Chế độ Bậc thầy Hasselblad và sự hỗ trợ chuẩn xác từ Bảng chỉnh màu LUMO. Dù là tông màu da, bề mặt vật thể hay độ tương phản bối cảnh, mọi khoảnh khắc đều được Find X10 Series lưu giữ trọn vẹn, chân thực đúng với lăng kính thị giác của bạn.

Không dừng lại ở nhiếp ảnh, Find X10 Series còn mở rộng khả năng sáng tạo với những nâng cấp đáng chú ý về quay video. Trên Find X10 Pro Max, cả ba camera sau đều hỗ trợ quay video 4K 120fps và 8K 30fps, trong khi Find X10 mang khả năng tương tự lên hai camera 200MP. Find X10 Series cũng giới thiệu tính năng Quay Open Gate, sử dụng toàn bộ diện tích cảm biến để ghi lại nhiều khung cảnh hơn, mang đến cho các nhà sáng tạo sự tự do tối đa để điều chỉnh lại khung hình cho các định dạng ngang, dọc hoặc các định dạng khác trong khâu hậu kỳ.

Với thông điệp “Thật Như Mắt Thấy”, Find X10 Series không chỉ nâng cấp thông số, mà còn đưa nhiếp ảnh di động chạm đến mục tiêu ghi lại cuộc sống đúng như cách đôi mắt con người cảm nhận, chân thực, sắc nét, giữ trọn màu sắc và nguyên bản ở mọi tiêu cự.

Sơn Tùng M-TP và OPPO Find X Series: Khi những người tiên phong gặp nhau

Việc Sơn Tùng M-TP trở thành đại sứ thương hiệu của Find X Series tại Việt Nam đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình đưa dòng flagship cao cấp của OPPO đến gần hơn với người dùng. Sự kiện ra mắt OPPO Find X10 Series tại thị trường Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 28/10/2026. Thông qua thế hệ flagship mới nhất, OPPO mong muốn khơi dậy tinh thần "Finder" bên trong mỗi người dùng, truyền cảm hứng để mỗi người tự tin bước ra khỏi vùng an toàn và dùng chính lăng kính độc bản của mình để lưu giữ vẻ đẹp chân thật nhất của thế giới.