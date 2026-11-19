Ra mắt Ban Phát triển 22 tổ dân phố.

Trong năm 2026, chương trình tập trung vào ba lĩnh vực: bảo vệ, thúc đẩy sự tham gia của trẻ em; hỗ trợ sinh kế bền vững và huy động sự tham gia của cộng đồng. Nổi bật, hơn 3.000 học sinh được tham gia các câu lạc bộ trẻ em; 20 câu lạc bộ Công dân tích cực được duy trì với 20 dự án phục vụ cộng đồng. Chương trình cũng triển khai mô hình Gia đình hạnh phúc cho hơn 106 phụ huynh, trang bị kỹ năng sơ cứu tâm lý cho hơn 50 giáo viên.Về sinh kế, 48 hộ gia đình được hỗ trợ phương tiện, máy móc, công cụ sản xuất, kinh doanh theo mô hình Thoát nghèo bền vững. Công tác bảo trợ được triển khai với 2.167 trẻ đại diện, trong đó 2.081 trẻ có nhà bảo trợ. Ngoài ra, chương trình đẩy mạnh truyền thông về an toàn trên không gian mạng, bình đẳng giới, phòng chống thiên tai và phòng cháy, chữa cháy.

Tại hội nghị, Ban Phát triển 22 tổ dân phố được ra mắt nhằm kết nối chính quyền với người dân, nắm bắt nhu cầu và phối hợp triển khai các hoạt động tại cơ sở. Các đại biểu cũng đề xuất nhiều sáng kiến như đầu tư hệ thống phòng cháy, chữa cháy, lắp đặt gương cầu lồi tại các vị trí nguy hiểm và camera giám sát khu dân cư.

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Huy Bình, Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban Quản lý các Chương trình và Dự án phường ghi nhận kết quả đạt được, đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục lấy trẻ em làm trung tâm, phân bổ nguồn lực đúng đối tượng, sát nhu cầu thực tế; tăng cường phối hợp, giám sát và ưu tiên các sáng kiến thiết thực, khả thi nhằm bảo đảm hiệu quả, tính bền vững của chương trình trong năm tài chính 2027.