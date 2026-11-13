Sơn Trà triển khai cao điểm 90 ngày đêm tích hợp 12 loại thông tin, giấy tờ trên VNeID

Công an phường Sơn Trà triển khai kế hoạch đợt cao điểm 90 ngày đêm phát triển công dân số. Ảnh: NGỌC HÀ

Theo kế hoạch, đợt cao điểm sẽ triển khai tích hợp 5 loại giấy tờ cơ bản và 7 loại giấy tờ phù hợp với nhu cầu công dân trên ứng dụng VNeID. Đồng thời, tổ chức tập huấn kỹ năng cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Cùng với việc ra quân đồng loạt tại 41 tổ dân phố, đợt cao điểm sẽ duy trì hướng dẫn, tích hợp thường xuyên từ ngày 17/11/2026 đến hết ngày 30/1/2027.

Công an phường Sơn Trà rà soát, thống kê, phân loại chính xác nhóm công dân chưa được cấp tài khoản mức độ 2, hoặc đã cấp nhưng chưa kích hoạt, chưa tích hợp đủ thông tin. Trên cơ sở đó, xây dựng phương án thực hiện phù hợp từng nhóm đối tượng, từng tổ dân phố, không để sót diện cần vận động.

Hội nghị có sự tham gia của các Tổ công nghệ số cộng đồng và thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Ảnh: NGỌC HÀ

Phát biểu phát động, lãnh đạo phường Sơn Trà nhấn mạnh, do tốc độ đô thị hóa nhanh, dân cư đông, nhiều nhà trọ và cơ sở dịch vụ du lịch, việc đồng bộ tiện ích VNeID sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, cải cách thủ tục hành chính và bảo đảm an ninh trật tự.

Đề nghị Công an phường và các đơn vị xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, kiểm tra đánh giá thường xuyên; tuyệt đối không chạy theo thành tích số lượng, chú trọng chất lượng để người dân thực sự biết khai thác ứng dụng.

Phường phấn đấu 100% công dân đủ điều kiện được cấp tài khoản mức độ 2; 100% người có tài khoản mức độ 2 tích hợp đủ 5 loại giấy tờ cơ bản theo Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP; tối thiểu 50% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc danh mục áp dụng chính sách miễn, giảm lệ phí theo Nghị quyết số 66.22 được hưởng ưu đãi.