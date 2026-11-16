Sơn Trà tri ân đội ngũ nhà giáo nhân Ngày 20-11

Tại chương trình, ông Đinh Vui, Chủ tịch UBND phường đã ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam, khẳng định vai trò, vị trí của người thầy trong sự nghiệp giáo dục, đồng thời tri ân những đóng góp bền bỉ của các thế hệ nhà giáo. Đồng chí ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết và nỗ lực vượt khó của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong quá trình sắp xếp, kiện toàn mạng lưới trường học, góp phần bảo đảm hoạt động dạy và học ổn định, liên tục.

Lãnh đạo P. Sơn Trà trao tặng giấy khen cho các giáo viên đạt thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Hoàng Sơn Trà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường ghi nhận những đóng góp của đội ngũ nhà giáo trong bối cảnh năm 2026 có nhiều thay đổi, nhất là quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp mạng lưới trường học. Đồng chí cũng trân trọng ghi nhận sự đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm của các nguyên cán bộ quản lý giáo dục trước sắp xếp đối với đội ngũ kế cận.

Nhấn mạnh yêu cầu sắp xếp tổ chức phải đi đôi với nâng cao chất lượng giáo dục, ổn định bộ máy gắn với ổn định tư tưởng và chăm lo đội ngũ, ông Hoàng Sơn Trà đề nghị các cấp, ngành và cơ sở giáo dục triển khai hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và bản sắc văn hóa, con người Sơn Trà, giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Trong đó, chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng trường học xanh, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa địa phương và tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội. Qua đó, hướng đến mục tiêu xây dựng Sơn Trà trở thành “Phường học tập Xanh - Số - Bản sắc”.

Lãnh đạo P. Sơn Trà trao tặng giấy khen cho các giáo viên đạt thành tích xuất sắc.

Dịp này, UBND phường Sơn Trà trao Giấy khen của Chủ tịch UBND phường cho 35 giáo viên đạt thành tích xuất sắc tại các hội thi giáo viên dạy giỏi bậc mầm non, tiểu học và giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp THCS năm học 2025 - 2026.

Buổi gặp mặt là dịp tôn vinh những đóng góp của các thế hệ nhà giáo, đồng thời khẳng định sự quan tâm, đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với sự nghiệp giáo dục, góp phần xây dựng môi trường học tập chất lượng, nhân văn và phát triển bền vững trên địa bàn.