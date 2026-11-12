Chiều 12.11, UBND phường Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) tổ chức lễ công bố quyết định và ra mắt mô hình liên ngành nhằm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi săn, bẫy, bắt chim hoang dã di cư và tận diệt thủy sản trái phép trên địa bàn.

Sơn Trà ra mắt mô hình liên ngành bảo vệ chim hoang dã di cư và nguồn lợi thủy sản

Mô hình có sự tham gia của nhiều lực lượng gồm: Công an, Bộ đội Biên phòng, Dân quân tự vệ, Kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng, Kiểm ngư cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Mô hình được thành lập nhằm tăng cường cơ chế phối hợp giữa các lực lượng trong trao đổi thông tin, tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái.

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND phường Sơn Trà đề nghị các lực lượng, đơn vị thành viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, thường xuyên bám sát địa bàn để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Bên cạnh công tác kiểm tra, kiểm soát, các đơn vị cần chú trọng tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn các loài động vật hoang dã và gìn giữ nguồn lợi thủy sản.

Thông qua mô hình, phường Sơn Trà hướng đến nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ đa dạng sinh học, ngăn chặn tình trạng săn bắt chim hoang dã di cư và khai thác thủy sản mang tính tận diệt. Qua đó, góp phần bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên, đồng thời giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

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Việc ra mắt mô hình cũng thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trong chung tay bảo vệ thiên nhiên Sơn Trà, hướng đến gìn giữ hệ sinh thái xanh, đa dạng và phát triển bền vững.