Sơn Trà lắng nghe, xử lý kiến nghị của tổ dân phố

Tại hội nghị, UBND phường báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng - an ninh thời gian qua. Đại diện các tổ dân phố nêu 12 nhóm ý kiến, kiến nghị, tập trung vào những vấn đề gắn trực tiếp với đời sống dân cư và công tác quản lý đô thị.

Các đại biểu tham dự nghe báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng - an ninh thời gian qua.

Trong đó, đại diện các tổ dân phố đề nghị phường rà soát, sắp xếp hệ thống biển số nhà, sửa chữa đèn chiếu sáng, lát vỉa hè, nâng cấp các tuyến kiệt, hẻm, tăng cường thu gom, phân loại rác và xử lý các điểm ô nhiễm môi trường. Các ý kiến cũng đề cập việc sửa chữa, nâng cấp nhà sinh hoạt cộng đồng, bổ sung trang thiết bị, kinh phí hoạt động, hoàn thiện dữ liệu dân cư, biểu mẫu quản lý và làm rõ chế độ, chính sách đối với người thôi đảm nhiệm chức danh ở tổ dân phố.

Bên cạnh đó, các tổ dân phố kiến nghị hỗ trợ cài đặt eTax Mobile, quan tâm chủ trương lắp đặt camera giám sát tại khu dân cư, tăng cường bảo đảm an toàn giao thông, nhất là trước cổng trường và chủ động phương án phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão.

Lãnh đạo các phòng, trung tâm và đơn vị chuyên môn thuộc phường trao đổi, giải đáp từng nhóm kiến nghị liên quan đến trật tự đô thị, môi trường, chiếu sáng, an ninh trật tự, quản lý cư trú, chế độ chính sách và phòng, chống thiên tai. Những nội dung cần kiểm tra, rà soát hoặc vượt thẩm quyền được thống nhất tiếp tục tổng hợp, tham mưu UBND phường giải quyết theo quy định.

Đại diện các tổ dân phố kiến nghị phường những vấn đề nổi cộm tại địa bàn

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND phường Sơn Trà Đinh Vui yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và tổ dân phố tập trung xử lý dứt điểm các kiến nghị từ cơ sở, xác định rõ trách nhiệm, không để tồn đọng kéo dài. Đồng thời, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách, giảm nghèo, đẩy mạnh cài đặt eTax Mobile, điều tra thu nhập bình quân đầu người năm 2026 đúng tiến độ.

Chủ tịch UBND phường Sơn Trà cũng yêu cầu tăng cường quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và chủ động phòng, chống thiên tai. Các tổ dân phố tiếp tục phát huy vai trò tự quản, kịp thời nắm bắt, phản ánh và phối hợp giải quyết vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần xây dựng Sơn Trà văn minh, an toàn, phát triển.