Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Sơn Trà Võ Đình Công trao các quyết định thành lập đội dân phòng.

Tại chương trình, các học viên được cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng truyền đạt những nội dung trọng tâm của Luật PCCC và CNCH năm 2024, Nghị định số 105/2025/NĐ-CP, kiến thức phòng cháy trong sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, kỹ năng thoát nạn, sơ cấp cứu và thực hành sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại chỗ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, lãnh đạo phường Sơn Trà yêu cầu các Đội dân phòng ngay sau hội nghị phải nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể, nắm chắc tình hình địa bàn để kịp thời phát hiện các nguy cơ mất an toàn PCCC; Công an phường tiếp tục quản lý, điều hành trực tiếp, tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng này hoạt động hiệu quả, góp phần giữ vững bình yên trên địa bàn.