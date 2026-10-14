Sơn Trà gặp mặt doanh nhân, thúc đẩy kết nối và phát triển doanh nghiệp

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu và cộng đồng doanh nhân đã cùng ôn lại truyền thống Ngày Doanh nhân Việt Nam, đồng thời điểm lại những kết quả nổi bật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thời gian qua.

Phát biểu chúc mừng tại chương trình, ông Đinh Vui ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, nỗ lực vượt khó và những đóng góp tích cực của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn. Lãnh đạo phường khẳng định, cộng đồng doanh nghiệp không chỉ giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người lao động mà còn tích cực đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội. Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch UBND phường Sơn Trà gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến toàn thể cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, đồng thời khẳng định chính quyền địa phương sẽ tiếp tục lắng nghe, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi theo quy định của pháp luật để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh ổn định, bền vững.

Ông Đinh Vui chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn.

Thay mặt cộng đồng doanh nghiệp địa phương, ông Lê Công Quý, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Sơn Trà, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo phường và sự hỗ trợ của các đơn vị bạn. Ông cho rằng, sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời của chính quyền là nguồn động viên để doanh nghiệp thêm vững tin, chủ động vượt qua khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hội Doanh nghiệp phường Sơn Trà cam kết tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế và hoạt động an sinh xã hội, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của địa phương.

Chương trình gặp mặt là dịp tôn vinh những đóng góp của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp, đồng thời tăng cường kết nối, giao lưu và mở rộng cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp trên địa bàn phường Sơn Trà với các đơn vị bạn, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.