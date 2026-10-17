Sơn Trà đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học

Tham dự hội nghị có ông Phạm Tấn Ngọc Thụy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng, cùng lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, đại diện các cơ quan, đơn vị và trường học trên địa bàn.

Năm học 2025–2026, ngành Giáo dục phường Sơn Trà đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác dạy và học, đổi mới phương pháp giáo dục và ứng dụng công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Toàn phường có 13 trường công lập, gồm 3 trường mầm non, 6 trường tiểu học và 4 trường THCS. Kết thúc năm học, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học. Ở cấp THCS, tỷ lệ học sinh đạt yêu cầu trở lên về học tập đạt 96,43%, về rèn luyện đạt 99,87%. Đáng chú ý, học sinh lớp 9 đạt 84 giải học sinh giỏi cấp thành phố, học sinh lớp 8 đạt 133 giải cấp phường.

Cùng với nâng cao chất lượng dạy học, địa phương chú trọng chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục. Trong năm học, có 142 sáng kiến được công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng, 289 cá nhân được trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Ông Phạm Tấn Ngọc Thụy trao tặng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Bước vào năm học 2026–2027, mạng lưới trường công lập trên địa bàn được tổ chức lại từ 13 trường thành 6 trường, với quy mô dự kiến gần 13.900 học sinh và trẻ mầm non. Với chủ đề “Đổi mới tư duy – Chuyển biến mạnh mẽ – Kết quả thực chất”, phường tập trung ổn định tổ chức sau sắp xếp, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, giáo dục STEM và tăng cường ngoại ngữ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Ngọc Thụy ghi nhận, biểu dương những kết quả ngành Giáo dục phường Sơn Trà đạt được trong năm học qua. Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động đổi mới, nhanh chóng ổn định tổ chức trường học sau sắp xếp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới. Trong đó, cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hiện đại, lấy học sinh làm trung tâm.

Lãnh đạo UBND P. Sơn Trà trao tặng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dịp này, Công an phường Sơn Trà và các trường học trên địa bàn ký kết Quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trường học. Các nội dung phối hợp tập trung phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực học đường, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trang bị kỹ năng sống và phòng, chống tai nạn thương tích cho học sinh.

Đại diện các trường ký kết Quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trường học.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2025–2026 được biểu dương, khen thưởng. Trong đó, một giáo viên được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Trường Tiểu học Hai Bà Trưng được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố; 4 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, 15 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”. Phường cũng tuyên dương 10 học sinh xuất sắc toàn diện tiêu biểu cùng nhiều cán bộ, giáo viên có thành tích nổi bật trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.