Sơn Trà chăm lo, phát huy vai trò người cao tuổi

Lãnh đạo P. Sơn Trà trao tặng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị, các đại biểu ôn lại truyền thống Ngày Quốc tế NCT, khẳng định vị trí, vai trò của NCT trong gia đình và xã hội, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành trong công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT.

Năm 2026, Hội NCT phường Sơn Trà tập trung củng cố tổ chức sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ dân phố. Toàn phường hiện có 41 chi hội với gần 3.900 hội viên; trong năm kết nạp 138 hội viên mới. Các cấp Hội tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ hơn 250 trường hợp NCT đau ốm, nằm viện, với tổng kinh phí hơn 35 triệu đồng. Công tác chăm sóc sức khỏe được chú trọng, với hơn 1.700 NCT được khám, sàng lọc, tư vấn và quản lý sức khỏe. Hội phối hợp chúc thọ, mừng thọ 773 cụ theo quy định, tổng kinh phí hơn 553 triệu đồng.

Dịp này, Hội NCT phường Sơn Trà chúc thọ, mừng thọ 31 cụ đợt 2; khen thưởng 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích trong công tác Hội năm 2026 và trao 9 Kỷ niệm chương của Trung ương Hội NCT Việt Nam vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT Việt Nam.