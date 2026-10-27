Sơn Trà cần phát huy lợi thế, nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển địa phương

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực, chủ động của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân phường trong triển khai nhiệm vụ từ đầu năm đến nay.

Theo đó, phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng bảo đảm toàn diện. Kinh tế - xã hội duy trì đà phát triển; thu ngân sách đến nay đạt 1.388 tỷ đồng, bằng 82% dự toán. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác quản lý người nước ngoài, phòng chống tội phạm, ma túy, bảo đảm an toàn tại khu vực ven biển và bán đảo được quan tâm.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị phường tiếp tục đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Rà soát quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Sau sắp xếp, bộ máy không chỉ vận hành thông suốt mà phải hướng đến mục tiêu phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp; tăng cường phối hợp, không để công việc chậm trễ do thiếu đầu mối hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Cùng với đó, Sơn Trà cần rà soát từng chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội còn lại của năm 2026; quản lý tốt nguồn thu, chống thất thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công gắn với chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn.

Địa phương chủ động phối hợp các sở, ngành rà soát dự án chậm triển khai, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư, trước hết là những công trình thiết yếu liên quan trực tiếp đến an toàn, sinh hoạt, học tập và đời sống người dân.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu phường Sơn Trà tăng cường quản lý đô thị, đất đai, tài sản công và bảo vệ môi trường; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự đô thị, không để tồn tại kéo dài, phát sinh vụ việc phức tạp.

Đồng thời, rà soát nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, đề xuất phương án quản lý, sử dụng đúng quy định, tránh bỏ trống, xuống cấp, gây lãng phí.

Đối với các dự án còn vướng mắc, cần xác định rõ nội dung thuộc thẩm quyền của phường hay thành phố, trách nhiệm của từng cơ quan và thời hạn xử lý. Trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ tuyến đường 30m từ Ngô Quyền đến Lê Tấn Trung và dự án khu dân cư dọc tuyến Thọ Quang - Biển Đông.

Định hướng phát triển kinh tế, Sơn Trà cần phát huy lợi thế kinh tế biển, du lịch và dịch vụ gắn với bảo vệ cảnh quan, môi trường, rừng và đa dạng sinh học trên bán đảo Sơn Trà; không đánh đổi môi trường, an toàn để lấy lợi ích trước mắt.

Lãnh đạo phường Sơn Trà báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Về hạ tầng xã hội, địa phương cần rà soát nhu cầu phòng học, phòng chức năng, sân chơi, nhà vệ sinh và trang thiết bị tại các trường; khẩn trương xây dựng phương án đầu tư trường THPT, phối hợp đưa các hạng mục cấp thiết vào kế hoạch đầu tư giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng thời, xây dựng phương án phát triển trạm y tế phù hợp với quy mô dân số; rà soát 9 khu chung cư thuộc sở hữu Nhà nước, đánh giá mức độ xuống cấp, nguy cơ mất an toàn và đề xuất phương án xử lý, nhất là đối với hệ thống điện, nước, phòng cháy, chữa cháy và lối thoát nạn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu Sơn Trà giữ vững quốc phòng, an ninh; tăng cường quản lý cư trú, lưu trú, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; đẩy mạnh phòng, chống tội phạm ma túy, cờ bạc và tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Các lực lượng cần phối hợp tuần tra, kiểm soát khu vực cảng cá, âu thuyền, ven biển và bán đảo Sơn Trà; thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2027; rà soát phương án phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đối với các kiến nghị của phường, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành phối hợp rà soát, xử lý theo thẩm quyền; ưu tiên đánh giá mức độ an toàn, nhu cầu sửa chữa 9 khu chung cư thuộc sở hữu Nhà nước; rà soát phương án đầu tư chợ Sơn Trà; tháo gỡ vướng mắc pháp lý, quy hoạch đối với 13 dự án trên bán đảo Sơn Trà; đẩy nhanh các dự án giao thông, khu dân cư và xác định thứ tự ưu tiên đầu tư trường lớp, thiết chế văn hóa, thể thao.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy phối hợp rà soát khó khăn về tổ chức, biên chế, cơ cấu nhân sự và điều kiện hoạt động của khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể để hướng dẫn, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy phường Sơn Trà cụ thể hóa các nhiệm vụ thành kế hoạch thực hiện, phân công rõ trách nhiệm, thời hạn và sản phẩm cụ thể.

Những việc thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết dứt điểm; những vấn đề vượt thẩm quyền cần đề xuất đầy đủ căn cứ, kiên trì phối hợp đến khi có kết quả. Qua đó, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu phát triển trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Sơn Trà, từ đầu năm đến nay, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp. Công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ được chú trọng.

Phường chủ động triển khai các giải pháp thu ngân sách; chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thuế cơ sở 3 trong công tác đôn đốc thu, triển khai cài đặt ứng dụng eTax Mobile, thực hiện chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”.

Đến ngày 21/10/2026, thu ngân sách là 1.388,128 tỷ đồng, đạt 82,3% so với dự toán giao; đến ngày 18/10/2026, giải ngân vốn đầu tư công đạt 80,44%, dự kiến đến ngày 31/10/2026 đạt 86% kế hoạch vốn.

* Trước đó, sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy kiểm tra thực tế một số dự án trên địa bàn phường.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn (thứ 3, bên phải sang) kiểm tra tại Âu thuyền, cảng cá Thọ Quang. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn (thứ 3, bên phải sang) kiểm tra các dự án trên địa bàn phường Sơn Trà. Ảnh: NGỌC PHÚ