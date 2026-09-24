Sơn Tây tổ chức lễ giỗ Đức vua Ngô Quyền-Tiền Ngô Vương
Sáng 24/9 (tức ngày 14/8 năm Bính Ngọ), tại Khu di tích Đền và Lăng Ngô Quyền (thôn Cam Lâm, phường Sơn Tây, Hà Nội), Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam địa phương tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 1.082 năm Ngày mất Vua Ngô Quyền (944-2026).
Dự lễ dâng hương có đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương cùng đông đảo du khách thập phương.
Trong không gian linh thiêng của mảnh đất Đường Lâm "địa linh nhân kiệt", các đại biểu và nhân dân đã thành kính dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước công lao to lớn của bậc tiền nhân đối với sự nghiệp dựng nước và giữ nước.
Vua Ngô Quyền (898-944) sinh ra và lớn lên tại làng Cam Lâm, Đường Lâm. Vốn túc trí đa mưu, văn võ toàn tài, trước họa xâm lăng của quân Nam Hán, ông đã tập hợp hào kiệt, củng cố lực lượng, trực tiếp lãnh đạo quân dân ta làm nên Chiến thắng Bạch Đằng lịch sử năm 938.
Bằng nghệ thuật quân sự tài tình, bố trí trận địa cọc nhọn bịt sắt kết hợp quy luật thủy triều, quân dân ta đã nhấn chìm đạo thủy binh Nam Hán, lập nên chiến công hiển hách. Chiến thắng Bạch Đằng đã chấm dứt hơn một nghìn năm Bắc thuộc, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự chủ lâu dài cho dân tộc. Mùa xuân năm 939, Ngô Quyền xưng Vương, chọn Cổ Loa làm kinh đô, chính thức xác lập nền độc lập, kiến tạo thể chế nhà nước tự chủ.
Sau khi vua Ngô Quyền qua đời năm 944, nhân dân địa phương đã lập đền thờ, lăng mộ để đời đời phụng dưỡng hương khói. Hằng năm, cứ đến ngày 14/8 âm lịch, lễ giỗ vua Ngô Quyền lại được tổ chức trang trọng tại quê hương Đường Lâm, trở thành nét sinh hoạt văn hóa-tín ngưỡng truyền thống giàu giá trị nhân văn.
Lễ dâng hương tưởng niệm 1.082 năm Ngày mất Đức vua Ngô Quyền là dịp ôn lại trang sử hào hùng, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và ý chí tự lực, tự cường; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, chung tay xây dựng quê hương xứ Đoài ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/son-tay-to-chuc-le-gio-duc-vua-ngo-quyen-tien-ngo-vuong-post990807.html