Sơn Tây: Thêm 5 mái ấm cho hộ gia đình khó khăn

Những mái ấm mới không chỉ giúp các gia đình cải thiện điều kiện sống mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng trong công tác an sinh xã hội.

Năm gia đình được bàn giao nhà gồm: ông Phùng Văn Thắng, ông Phùng Văn Phú (tổ dân phố Vân Gia); anh Phùng Anh Kiệt (tổ dân phố Ái Mỗ); ông Cao Đình Tính (tổ dân phố Văn Miếu) và anh Bùi Trí Hiếu (tổ dân phố Ngô Quyền).

Đại diện lãnh đạo phường Sơn Tây trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Sơn Tây. Ảnh: PV

Đây đều là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, nhà ở xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm điều kiện sinh hoạt an toàn. Trong đó, gia đình ông Phùng Văn Thắng có 7 thành viên, tuổi cao, sức khỏe yếu, thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp; căn nhà cũ đã bị sập mất mái. Gia đình ông Phùng Văn Phú có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hai vợ chồng làm ruộng, thu nhập bấp bênh, bản thân ông vừa trải qua phẫu thuật thay hai khớp háng, vợ mắc bệnh tâm thần. Gia đình anh Phùng Anh Kiệt có mẹ làm nghề tự do nuôi hai con học đại học; ngôi nhà cũ đã xuống cấp, mái vỡ, tường không bảo đảm an toàn. Ông Cao Đình Tính là bệnh binh, có hoàn cảnh khó khăn, đang nuôi con gái bị khuyết tật; căn nhà cấp 4 lâu năm đã xuống cấp nghiêm trọng.

Việc được hỗ trợ xây dựng nhà ở đã giúp các gia đình có nơi an cư kiên cố, an toàn, đồng thời giảm bớt gánh nặng kinh tế, tạo thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.

Theo danh sách rà soát của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sơn Tây, năm 2026 có 12 hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đủ điều kiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Trong đó, 11 hộ có nhu cầu xây mới và 1 hộ sửa chữa. Việc hỗ trợ 5 gia đình trong đợt này với tổng kinh phí 270 triệu đồng tiếp tục thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong chăm lo đời sống Nhân dân.

Hoạt động trao nhà Đại đoàn kết là việc làm thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần hiện thực hóa mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.