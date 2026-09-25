Sơn Mỹ kết nối chính sách, tạo nền tảng giảm nghèo bền vững

Tại xã Sơn Mỹ, các chính sách giảm nghèo được triển khai gắn với nâng cao thu nhập, chất lượng nguồn nhân lực và khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu của người dân

Trao cơ hội học tập, tạo nền tảng thoát nghèo

Gia đình ông Trần Bảo, ở thôn 1, xã Sơn Mỹ, nhiều lần tìm đến nguồn vốn tín dụng chính sách để lo việc học tập cho các con.

Năm 2019, ông vay 75 triệu đồng cho con trai theo học ngành Công nghệ máy tính tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, TP Hồ Chí Minh. Sau khi tốt nghiệp, con trai ông đã có việc làm ổn định và gia đình thực hiện trả nợ theo phân kỳ.

Ông Trần Bảo được hướng dẫn hoàn thiện thủ tục vay vốn để tiếp sức cho con học đại học

Năm 2026, 2 người con khác tiếp tục trúng tuyển đại học tại TP Hồ Chí Minh. Qua Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, tổ tiết kiệm và vay vốn, gia đình ông được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hàm Tân. 2 sinh viên được giải ngân tổng cộng 40 triệu đồng.

Với ông Bảo, nguồn vốn này giúp gia đình chủ động hơn trước khoản chi phí lớn trong những năm các con học đại học.

Gia đình còn khó khăn thì lo cho con học đại học không thể đáp ứng một khoản chi lớn. Có nguồn vốn vay, gia đình tôi giảm được áp lực trước mắt; quan trọng hơn là các con có điều kiện học tập, có nghề nghiệp và việc làm sau này. Ông Trần Bảo, thôn 1, xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng

Một khoản vay học tập được trả dần theo khả năng của gia đình, trong khi giá trị của khoản đầu tư được kỳ vọng nằm ở năng lực của học sinh, sinh viên.

Theo bà Nguyễn Thị Tố Tâm, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hàm Tân, đây là một trong những cách tiếp cận của tín dụng chính sách, hỗ trợ để người dân có thêm điều kiện tự tạo nguồn lực cho chính mình.

Chương trình tín dụng học sinh, sinh viên giúp các em có điều kiện tiếp tục học tập khi gia đình gặp khó khăn về tài chính. Khi có nghề nghiệp, việc làm ổn định, các em có thêm khả năng tự chủ và đóng góp trở lại cho gia đình. Bà Nguyễn Thị Tố Tâm, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hàm Tân

Tại Sơn Mỹ, nguồn vốn chính sách nhiều năm qua cũng được triển khai cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng có nhu cầu phát triển sản xuất, tạo việc làm.

Từ những khoản vay phù hợp với điều kiện từng hộ, nhiều gia đình có thêm nguồn lực đầu tư sinh kế và chăm lo tốt hơn cho việc học của con em mình.

Ở thôn Phò Trì, nơi đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, nguồn vốn chính sách được xem là một trong những điểm tựa để các gia đình từng bước ổn định cuộc sống.

Bà con đồng bào DTTS xã Sơn Mỹ phát triển sinh kế, nâng thu nhập, từng bước thoát nghèo bền vững

Theo bà Trần Thị Hạnh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Phò Trì, hiệu quả của nguồn vốn thể hiện rõ nhất ở khả năng người dân tự tổ chức cuộc sống sau khi được hỗ trợ.

"Có vốn sản xuất, có việc làm và thu nhập thì các gia đình có điều kiện chăm lo cho con cái học hành. Nhiều cháu được tiếp sức về vốn đã tiếp tục học nghề, học đại học; sau này có việc làm ổn định, thêm điều kiện để vươn lên trong cuộc sống", bà Trần Thị Hạnh cho biết.

Giáo dục vì vậy trở thành một phần trong bài toán giảm nghèo dài hạn. Công dân trẻ có trình độ, nghề nghiệp và việc làm ổn định sẽ có thêm khả năng tạo thu nhập, giảm áp lực kinh tế cho gia đình. Với những hộ có nguy cơ tái nghèo, đây là hướng đầu tư vào năng lực lao động của thế hệ tiếp theo.

Việc chăm lo giáo dục, tạo điều kiện học tập là một trong những giải pháp trọng tâm giúp trẻ em xã Sơn Mỹ có cơ hội phát triển và xây dựng tương lai tốt hơn

Từ năm 2026 - 2031, Lâm Đồng thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số đang học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Theo Nghị quyết số 43/2026/NQ-HĐND ngày 27/7/2026, mức hỗ trợ là 400.000 đồng/người/tháng, trong 10 tháng của năm học.

Cùng với chính sách này, các chương trình tín dụng ưu đãi tiếp tục hỗ trợ học tập, đào tạo nghề, tạo việc làm và phát triển sản xuất. Khi khả năng tiếp cận giáo dục, nghề nghiệp và vốn được mở rộng, người dân có thêm điều kiện nâng cao thu nhập bằng chính sức lao động của mình.

Củng cố sinh kế, thu hẹp thiếu hụt an sinh

Kế hoạch giảm nghèo đa chiều năm 2026 của tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu giảm tỷ lệ từ 1 - 1,5%; riêng đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 2 - 3%.

Tỉnh đồng thời đặt yêu cầu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản được hỗ trợ tiếp cận; hộ đủ điều kiện và có nhu cầu được tiếp cận vốn vay ưu đãi; người nghèo trong độ tuổi lao động có nhu cầu được hỗ trợ đào tạo nghề, tư vấn và giới thiệu việc làm.

Hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, sản xuất và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu, tạo nền tảng để người dân Sơn Mỹ ổn định sinh kế

Ở Sơn Mỹ, các mục tiêu này được cụ thể hóa bằng những chỉ tiêu gắn trực tiếp với đời sống người dân. Giai đoạn 2025 - 2030, xã phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều bình quân dưới 1% mỗi năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt trên 65 triệu đồng/năm; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; lao động qua đào tạo đạt 80%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30%.

Để thực hiện các mục tiêu này, giai đoạn 2026 - 2030, Sơn Mỹ được phân bổ 29,665 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương hơn 11,651 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 18,014 tỷ đồng.

Nguồn vốn tập trung cho các chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Cùng với đầu tư hạ tầng, địa phương có thêm điều kiện cải thiện môi trường sống, hỗ trợ sản xuất và giảm những thiếu hụt dịch vụ cơ bản.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Sơn Mỹ cho biết, giảm nghèo bền vững đang được địa phương đặt trong tổng thể chính sách an sinh. Xã đang tập trung rà soát từng trường hợp để xác định đúng nhu cầu hỗ trợ. Hộ cần vốn thì kết nối tín dụng. Các trường hợp thiếu hụt về y tế, giáo dục và dịch vụ thiết yếu được hướng dẫn tiếp cận chính sách. Mục tiêu là để người dân có điều kiện tự vươn lên và giữ được kết quả sau khi thoát nghèo.

Sơn Mỹ hiện có 6.222 hộ với 26.970 nhân khẩu; đồng bào dân tộc thiểu số có 2.075 người, chiếm 7,7% dân số. Đến nay, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,4%. Công tác chăm sóc, sàng lọc sức khỏe trẻ em được triển khai; giải quyết việc làm đạt 167/205 lao động, tương đương 66,8% kế hoạch.

Theo ông Huỳnh Quốc Thái, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Mỹ, giảm nghèo đa chiều đòi hỏi cách làm sát từng hộ, từng nhu cầu. Hỗ trợ sinh kế cần đi cùng đào tạo nghề và việc làm. Chính sách giáo dục cần gắn với khả năng tiếp cận vốn học tập. Bảo hiểm y tế cần được duy trì để một biến cố sức khỏe không trở thành gánh nặng kinh tế. Hạ tầng thiết yếu tạo điều kiện để sản xuất, sinh hoạt và tiếp cận dịch vụ thuận lợi hơn.

Địa phương sẽ tiếp tục rà soát, kết nối các nguồn lực và theo dõi kết quả của từng hộ sau khi được hỗ trợ. Ông Huỳnh Quốc Thái, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng

Với Sơn Mỹ, giảm tỷ lệ hộ nghèo là một chỉ tiêu cụ thể. Xa hơn là nâng thu nhập, chất lượng nguồn nhân lực và khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản. Khi một gia đình có sinh kế ổn định, con cái có cơ hội học tập, người lao động có nghề và được bảo vệ trước những rủi ro thiết yếu, nền an sinh có thêm cơ sở để đứng vững.

Đó là cách Sơn Mỹ từng bước tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững trong những năm tới.