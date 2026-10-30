Sơn mài truyền thống trong cảm quan đương đại

Triển lãm mở cửa tự do từ 8h30 đến 17h hằng ngày, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Triển lãm mỹ thuật “Nguyên - Lãng du cùng Sơn” diễn ra từ ngày 30/10 đến 4/11 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), giới thiệu các sáng tác sơn mài của tám họa sĩ với nhiều đề tài và cách thể hiện khác nhau.

Lễ khai mạc diễn ra ngày 30/10.

Triển lãm quy tụ tác phẩm của các họa sĩ Nguyễn Văn Bảng, Nguyễn Thị Tiến, Nguyễn Đình Văn, Lily Lai, Bùi Thị Mừng, Hoàng Ngọc Nhung, Nguyễn Thùy Dương và Cao Phương Thảo.

Các tác phẩm khai thác nhiều đề tài như phong cảnh, hoa, tĩnh vật, chân dung, hình tượng Phật giáo và những chiêm nghiệm về đời sống nội tâm.

Trên nền chất liệu sơn ta, mỗi họa sĩ lựa chọn cách phối màu, tổ chức hình mảng và xử lý bề mặt riêng.

Bên cạnh những gam màu quen thuộc của sơn mài truyền thống như đỏ son, đen, nâu cánh gián, vàng, bạc, nhiều tác phẩm còn có sự thử nghiệm với sắc xanh, tím, cam, hồng, mở rộng khả năng biểu đạt của chất liệu.

Trong nhóm tác phẩm trưng bày, họa sĩ Nguyễn Văn Bảng giới thiệu các sáng tác theo phong cách trừu tượng, bán trừu tượng, lấy cảm hứng từ phong cảnh và những liên tưởng trong đời sống. Họa sĩ Nguyễn Thị Tiến, với hơn 45 năm gắn bó với sơn mài, tiếp tục khai thác đề tài phong cảnh, hoa và tĩnh vật. Trong khi đó, thiên nhiên là nguồn cảm hứng xuyên suốt trong sáng tác của Nguyễn Đình Văn; Lily Lai quan tâm đến hình ảnh người phụ nữ, tình mẫu tử và đời sống nội tâm.

Các họa sĩ còn lại cũng thể hiện những mối quan tâm riêng, từ cảm hứng Phật giáo, cảnh sắc quê hương đến những quan sát về con người và cuộc sống thường ngày. Sự đa dạng trong đề tài và phong cách cho thấy khả năng tiếp cận chất liệu sơn mài từ nhiều góc nhìn, không bó hẹp trong một khuôn mẫu sáng tác.

Bên cạnh các tác phẩm hoàn chỉnh, triển lãm bố trí khu vực giới thiệu mẫu sơn mài qua những công đoạn chế tác khác nhau.

Khách tham quan có thể tìm hiểu quá trình tạo lớp sơn, mài và hoàn thiện bề mặt tranh, qua đó hiểu thêm về đặc tính chất liệu cũng như sự công phu trong lao động sáng tạo.

Chia sẻ về quá trình sáng tác, họa sĩ Lily Lai cho biết: “Tôi muốn làm chủ chất liệu, nhưng không muốn tước đi sự bí ẩn của nó”. Theo nữ họa sĩ, những biến đổi bất ngờ khi mài tranh không có nghĩa là phó mặc tác phẩm cho ngẫu nhiên. Người vẽ vẫn cần tư duy tạo hình, kinh nghiệm và khả năng quan sát để lựa chọn chi tiết phù hợp.

Họa sĩ Nguyễn Văn Bảng cũng cho rằng sơn mài là chất liệu bản địa quý giá, còn nhiều khả năng để các thế hệ nghệ sĩ tiếp tục khám phá. Việc kế thừa kỹ thuật truyền thống cần đi cùng tư duy sáng tạo và những tìm tòi mới, thay vì lặp lại cách làm của thế hệ trước.