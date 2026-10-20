Sơn mài Hạ Thái – Tinh hoa nghề Việt, sắc màu Hà Nội

Nếu mỗi vùng đất đều mang trong mình một thanh âm riêng thì Gia Lai là tiếng cồng chiêng trầm hùng giữa đại ngàn Tây Nguyên, vang vọng như nhịp đập của đất trời, như lời tự tình của núi rừng qua bao mùa nắng gió. Và giữa cuộc sống hiện đại, có những người trẻ vẫn miệt mài giữ gìn thanh âm của núi rừng.