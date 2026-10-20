Sơn mài Hạ Thái – Tinh hoa nghề Việt, sắc màu Hà Nội
Từ đôi bàn tay cần mẫn của người thợ đến những sản phẩm mang dấu ấn sáng tạo, sơn mài Hạ Thái đang tiếp tục hành trình gìn giữ tinh hoa nghề Việt giữa đời sống đương đại. Những nỗ lực đổi mới mẫu mã, quảng bá sản phẩm, kết nối thị trường và đưa công chúng đến gần hơn với các công đoạn chế tác mở ra thêm cơ hội để nghề truyền thống được tiếp nối.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/son-mai-ha-thai-tinh-hoa-nghe-viet-sac-mau-ha-noi-64723