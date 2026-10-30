Sơn Lâm trở lại, ba MC khác lần đầu dẫn điểm cầu Olympia

MC Ngọc Huy và Khánh Vy sẽ dẫn chương trình tại trường quay. Ảnh: FBNV.

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 diễn ra sáng 1/11 với màn tranh tài của bốn nam sinh, gồm Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa), Lý Thái Dương (chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), Nguyễn Huy Quang Minh (chuyên Thái Bình, Hưng Yên) và Đoàn Lê Anh Đức (chuyên Hà Nội - Amsterdam).

Như thường lệ, tại trường quay Đài Truyền hình Việt Nam, MC Ngọc Huy và Khánh Vy tiếp tục đảm nhận vai trò dẫn chương trình. Trong khi đó, bốn MC Minh Tân, Sơn Lâm, Thái Trang và Châu Khang phụ trách các điểm cầu trực tiếp.

Lần lượt từ trái sang phải, MC Sơn Lâm, Minh Tân, Thái Trang và Châu Khang. Ảnh: FBNV.

Trong số này, MC Sơn Lâm là gương mặt quen thuộc với khán giả tại các trận chung kết Olympia. Gần đây nhất, tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2024, Sơn Lâm dẫn tại điểm cầu Quảng trường Ngọ Môn, Huế - nơi có thí sinh Võ Quang Phú Đức chiến thắng. Năm 2023, MC Sơn Lâm cùng thầy trò trường THPT Hàm Rồng (Thanh Hóa) hô vang chiến thắng nam sinh Xuân Mạnh tại điểm cầu Thanh Hóa.

Năm nay, nam MC sẽ dẫn tại điểm cầu Hà Nội. Với kinh nghiệm dẫn các sự kiện trực tiếp, Sơn Lâm có khả năng tương tác tự nhiên, ứng biến linh hoạt và tạo không khí sôi nổi tại điểm cầu. Anh luôn mang đến năng lượng tích cực cùng sự dí dỏm, hài hước riêng.

Trong khi đó, MC Minh Tân lần đầu dẫn tại chung kết Olympia, tại điểm cầu Phú Thọ. Anh là gương mặt quen thuộc với khán giả qua hàng loạt chương trình như Chuyển động 24H, 360 độ Thể thao, Chuyện đáng nói... Không chỉ vậy, BTV/MC Minh Tân còn ghi dấu ấn qua vai trò MC tại các sự kiện thể thao tầm cỡ như FIFA World Cup 2022, SEA Games 31, UEFA Euro 2024…

Anh có phong cách dẫn điềm tĩnh, chỉn chu nhưng không kém phần sôi nổi và cá tính, hứa hẹn sẽ mang đến những khoảnh khắc tiếp lửa tinh thần đầy cảm xúc, kết nối nhịp nhàng giữa điểm cầu địa phương với chương trình chính.

Là bóng hồng duy nhất và cũng là gương mặt mới trong dàn MC điểm cầu năm nay, MC Thái Trang thu hút khán giả bằng sự kết nối tinh tế. Cô là cựu sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), từng là á quân cuộc thi Cầu vồng năm 2014.

Thái Trang được biết tới là MC chính của loạt chương trình nổi tiếng như Cất cánh, Chuyển động 24H, Việt Nam vui khỏe, Cine7 Ký ức phim Việt… Cô cũng thường xuyên đảm nhận vai trò dẫn dắt trong các chương trình đặc biệt như Tết nghĩa là hy vọng, Mùa đoàn tụ, Đại lộ di sản, Khúc tráng ca hòa bình…

MC Thái Trang có lối dẫn gần gũi, chú trọng tương tác với thí sinh và cổ động viên, góp phần duy trì không khí cổ vũ tại địa phương. Cô sẽ đảm nhiệm dẫn chương trình tại điểm cầu Khánh Hòa.

Trẻ nhất trong dàn MC điểm cầu năm nay là MC Châu Khang, phụ trách điểm cầu Hưng Yên. Trong cuộc thi tuyển chọn MC hồi đầu năm 2025, anh là một trong 2 thí sinh vượt qua hàng trăm ứng viên khác để trở thành gương mặt MC mới trên sóng VTV3.

Trước khi chính thức rẽ hướng sang lĩnh vực MC, Châu Khang từng theo đuổi con đường âm nhạc, là học sinh chuyên Văn của trường THPT chuyên Bến Tre. Anh ghi dấu ấn bởi ngoại hình sáng, phong thái hiện đại và lối dẫn thông minh, năng động.